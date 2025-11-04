ETV Bharat / sports

पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या, सरेआम गोली मारकर फरार हुए बदमाश

खन्ना (लुधियाना): जगराओं के कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं है कि आज खन्ना में एक और कबड्डी खिलाड़ी की हत्या ने सबको हैरान कर दिया है. मामला बीती रात का है जब अपने दोस्तों के साथ बैठे युवा कबड्डी खिलाड़ी 23 वर्षीय गुरविंदर सिंह पुत्र राजिंदर सिंह निवासी मानकी की सड़क पर चलते समय कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस हमले में मृतक गुरविंदर के दोस्त को भी गोली लगी और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दिल दहला देने वाली घटना समराला के पास मानकी गांव में बीती रात लगभग 9:30 बजे हुई. चार अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने मेडिकल स्टोर के बाहर बैठे तीन युवकों पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक युवक किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा.

घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. दोनों घायल युवकों को तुरंत समराला के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया. वहां इलाज के दौरान 23 वर्षीय गुरविंदर सिंह पुत्र राजिंदर सिंह निवासी मानकी की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल धर्मवीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह का इलाज जारी है. वहीं, हमले में बाल-बाल बचे युवक की पहचान लवप्रीत सिंह लाभू के रूप में हुई है.

किसी और की दुश्मनी ने ले ली जान

मृतक युवक के पिता ने कहा कि, 'किसी और की दुश्मनी ने जान ले ली. मेरे चाचा रोज़ाना की तरह अपने दोस्तों के साथ बैठे थे कि अचानक चेहरा ढके हुए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. मेरे बेटे गुरविंदर के पेट में गोली लगी और दूसरे युवक के पैर में गोली लगी और एक युवक बच गया. हम चाहते हैं कि अपराधी जल्द पकड़े जाएंं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारे साथ नाजायज तरीके से कुछ किया गया है'.