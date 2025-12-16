ETV Bharat / sports

कबड्डी प्लेयर की मैच के दौरान हत्या, सेल्फी के बहाने मारी सिर में गोली

कबड्डी प्लेयर की लाइव मैच में गोली मारकर की हत्या ( ETV Bharat/@officeofssbadal )

हैदराबाद: सोमवार शाम मोहाली के सोहाना में एक कबड्डी मैच के दौरान अराजक स्थिति पैदा हो गई, जब कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी कर दी, जिससे एक खिलाड़ी की मौत हो गई और अन्य खिलाड़ियों और दर्शकों में दहशत फैल गई. पुलिस ने बताया कि मृतक कबड्डी खिलाड़ी और टूर्नामेंट प्रमोटर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ ​​राणा बालाचौरीया को हमलावरों ने सिर में गोली मार दी. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, गोलीबारी में शामिल तीन युवक घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए. कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या

पुलिस ने बताया कि हमलावर राणा के पास सेल्फी लेने के बहाने आए और फिर अचानक गोली चला दी. आरोपियों ने कथित तौर पर 4-5 राउंड फायरिंग की, हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि पीड़ित को कितनी गोलियां लगीं. गंभीर रूप से घायल राणा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.