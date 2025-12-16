कबड्डी प्लेयर की मैच के दौरान हत्या, सेल्फी के बहाने मारी सिर में गोली
पंजाब से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां लाइव मैच के दौरान एक कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या कर दी.
Published : December 16, 2025 at 1:18 PM IST
हैदराबाद: सोमवार शाम मोहाली के सोहाना में एक कबड्डी मैच के दौरान अराजक स्थिति पैदा हो गई, जब कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी कर दी, जिससे एक खिलाड़ी की मौत हो गई और अन्य खिलाड़ियों और दर्शकों में दहशत फैल गई. पुलिस ने बताया कि मृतक कबड्डी खिलाड़ी और टूर्नामेंट प्रमोटर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बालाचौरीया को हमलावरों ने सिर में गोली मार दी. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, गोलीबारी में शामिल तीन युवक घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए.
पुलिस ने बताया कि हमलावर राणा के पास सेल्फी लेने के बहाने आए और फिर अचानक गोली चला दी. आरोपियों ने कथित तौर पर 4-5 राउंड फायरिंग की, हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि पीड़ित को कितनी गोलियां लगीं. गंभीर रूप से घायल राणा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
#WATCH | Mohali, Punjab: Police and other security forces reach the spot as unidentified motorcycle-borne assailants open indiscriminate fire at the Kabaddi Tournament in Sector 79.— ANI (@ANI) December 15, 2025
SSP Harmandeep Singh Hans says, " a kabaddi match was taking place in sohana. 2 or 3 people… pic.twitter.com/T0FOkHQ7oo
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे. पता चला कि नवांशहर के रहने वाले कबड्डी प्रमोटर राणा बालाचौरीया को बदमाशों ने गोली मार दी थी. आरोपी पीड़ित के पास सेल्फी लेने के बहाने आए और फिर उसे गोली मार दी. एक बोलेरो गाड़ी की पहचान की गई है. 3-4 हमलावर थे. मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है'.
ਮੋਹਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) December 15, 2025
ਸੋਹਾਣਾ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀ… pic.twitter.com/2RbJ8jmiKv
अधिकारी ने आगे कहा कि आरोपी फिलहाल फरार हैं और उन्हें ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है. जानकारी साझा करते हुए, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के अधिकारियों ने कहा, 'हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 30 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी कंवर दिग्विजय सिंह को 15 दिसंबर, 2025 को शाम 6:05 बजे गोली लगने के घावों के कारण फोर्टिस अस्पताल मोहाली में भर्ती कराया गया था. तत्काल क्लिनिकल जांच के बावजूद उन्हें मृत लाया गया घोषित किया गया. हम इस मुश्किल समय में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं'.
