कबड्डी प्लेयर की मैच के दौरान हत्या, सेल्फी के बहाने मारी सिर में गोली

पंजाब से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां लाइव मैच के दौरान एक कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या कर दी.

कबड्डी प्लेयर की लाइव मैच में गोली मारकर की हत्या
कबड्डी प्लेयर की लाइव मैच में गोली मारकर की हत्या (ETV Bharat/@officeofssbadal)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: सोमवार शाम मोहाली के सोहाना में एक कबड्डी मैच के दौरान अराजक स्थिति पैदा हो गई, जब कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी कर दी, जिससे एक खिलाड़ी की मौत हो गई और अन्य खिलाड़ियों और दर्शकों में दहशत फैल गई. पुलिस ने बताया कि मृतक कबड्डी खिलाड़ी और टूर्नामेंट प्रमोटर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ ​​राणा बालाचौरीया को हमलावरों ने सिर में गोली मार दी. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, गोलीबारी में शामिल तीन युवक घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए.

कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या
पुलिस ने बताया कि हमलावर राणा के पास सेल्फी लेने के बहाने आए और फिर अचानक गोली चला दी. आरोपियों ने कथित तौर पर 4-5 राउंड फायरिंग की, हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि पीड़ित को कितनी गोलियां लगीं. गंभीर रूप से घायल राणा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे. पता चला कि नवांशहर के रहने वाले कबड्डी प्रमोटर राणा बालाचौरीया को बदमाशों ने गोली मार दी थी. आरोपी पीड़ित के पास सेल्फी लेने के बहाने आए और फिर उसे गोली मार दी. एक बोलेरो गाड़ी की पहचान की गई है. 3-4 हमलावर थे. मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है'.

अधिकारी ने आगे कहा कि आरोपी फिलहाल फरार हैं और उन्हें ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है. जानकारी साझा करते हुए, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के अधिकारियों ने कहा, 'हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 30 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी कंवर दिग्विजय सिंह को 15 दिसंबर, 2025 को शाम 6:05 बजे गोली लगने के घावों के कारण फोर्टिस अस्पताल मोहाली में भर्ती कराया गया था. तत्काल क्लिनिकल जांच के बावजूद उन्हें मृत लाया गया घोषित किया गया. हम इस मुश्किल समय में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं'.

