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कबड्डी प्लेयर रीतू श्योराण का चरखी दादरी में जोरदार स्वागत, बोली- 'जो भी करो, अपना 100 प्रतिशत दो'

Kabaddi player Ritu Sheoran ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है. टीम का हिस्सा रहीं बिलावल गांव की बहू रीतू श्योराण का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. स्वागत समारोह में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार शामिल हुए. उन्होंने रीतू श्योराण को पगड़ी और नोटों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया. वहीं दादरी जिला के कबड्डी खिलाड़ी सुमित सांगवान को भी सम्मानित किया. कार्यक्रम में भारतीय महिला व पुरुष टीमों के खिलाड़ियों सहित अर्जुन अवॉर्डी व द्रोणाचार्य अवॉर्डी भी मौजूद रहे.