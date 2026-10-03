कबड्डी प्लेयर रीतू श्योराण का चरखी दादरी में जोरदार स्वागत, बोली- 'जो भी करो, अपना 100 प्रतिशत दो'
एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता. टीम का हिस्सा रहीं बिलावल गांव की बहू रीतू श्योराण का जोरदार स्वागत.
Published : October 3, 2026 at 10:47 AM IST
चरखी दादरी: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है. टीम का हिस्सा रहीं बिलावल गांव की बहू रीतू श्योराण का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. स्वागत समारोह में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार शामिल हुए. उन्होंने रीतू श्योराण को पगड़ी और नोटों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया. वहीं दादरी जिला के कबड्डी खिलाड़ी सुमित सांगवान को भी सम्मानित किया. कार्यक्रम में भारतीय महिला व पुरुष टीमों के खिलाड़ियों सहित अर्जुन अवॉर्डी व द्रोणाचार्य अवॉर्डी भी मौजूद रहे.
कबड्डी प्लेयर रीतू श्योराण का जोरदार स्वागत: कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने हरियाणा सरकार की "पदक लाओ, पद पाओ को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बताया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तिरंगा लहराने में हरियाणा का बड़ा योगदान है. जापान में आयोजित प्रतियोगिता में महिला टीम की 12 में से 6 बेटियां (50%) और पुरुष वर्ग के 12 में से 8 खिलाड़ी हरियाणा से थे. महिला टीम ने लगातार पांचवीं बार खिताब जीतकर इतिहास रचा."
'पारदर्शी खेल नीति और 2,000 नर्सरियां': मंत्री पंवार ने बताया कि सरकार एशियन गेम्स गोल्ड विजेताओं को 3 करोड़ दे रही है. वहीं ओलंपिक स्वर्ण पर 7 करोड़, रजत पर 4 करोड़, कांस्य पर 2.5 करोड़ और क्लास-1 नौकरी का प्रावधान है. गांवों में प्रतिभाओं को निखारने के लिए 2,000 से अधिक खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं. उन्होंने दादरी के पहलवान सुजीत कलकल को भी स्वर्ण पदक के लिए शुभकामनाएं दीं.
लक्ष्य सिर्फ गोल्ड था, कॉमनवेल्थ व ओलंपिक पर निगाहें: गोल्ड मेडलिस्ट रीतू श्योराण ने सफलता का श्रेय माता-पिता, कोच और एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन को दिया. उन्होंने कहा कि "कोच व फेडरेशन की रणनीति पर अमल करने से यह मुकाम मिला. कबड्डी को कॉमनवेल्थ व ओलंपिक में शामिल कराने के प्रयास जारी हैं और आगामी 2030 के बड़े आयोजनों में स्वर्ण जीतना मुख्य लक्ष्य है." रीतू ने बेटियों को संदेश दिया कि खेल या पढ़ाई, जो भी क्षेत्र चुनें, उसमें 100 प्रतिशत समर्पण दें.
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