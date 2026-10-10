ETV Bharat / sports

Ritu Negi: हिमाचल Asian Games गोल्ड मेडलिस्ट बेटी को एक करोड़ का इनाम ना देने पर क्यों घिरी सुक्खू सरकार ?

कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी ( INSTA@RITY-NEGI )

शिमला: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और देश को कई मेडल दिलाए. अब राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश की खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात कर रही हैं. सरकारों की ओर से कैश रिवॉर्ड से लेकर नौकरी देने तक के वादे किए गए हैं. ऐसे ही वादे हिमाचल सरकार ने अपने प्रदेश के मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भी किए हैं. भारत की महिला कबड्डी टीम ने इस बार भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. इस टीम की कप्तान समेत 4 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से हैं. बेटियों की उपलब्धि के बाद नेता, अभिनेता और सोशल मीडिया यूजर्स बधाइयां देने लगे. बेटियों की इस जीत को प्रदेश की आन-बान और शान से जोड़ा गया लेकिन इस बीच हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम जारी किए जिसमें कबड्डी टीम की एक खिलाड़ी रितु नेगी का नाम नहीं था, जो हिमाचल के ही सिरमौर जिले से तालुक रखती हैं. बस इसके बाद हिमाचल की कांग्रेस सरकार सियासी मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक निशाने पर आ गई. खुद रितु नेगी और उनके परिवार ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिए.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल बीते दिनों हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी टीम की तीन हिमाचली महिला खिलाड़ियों पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 1-1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया. इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार गेंदबाज रेणुका ठाकुर को भी 1 करोड़ रुपये से सम्मानित करने की घोषणा की गई. सीएम ने की थी तीन खिलाड़ियों से मुलाकात (SOCIAL MEDIA) मुख्यमंत्री की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा की गई जिसमें टीम की कप्तान पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर का नाम था लेकिन रितु नेगी का नाम इस सूची में नहीं था. सीएम ने इन तीनों खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की तस्वीर भी पोस्ट की थी. लेकिन टीम की चौथी महत्वपूर्ण खिलाड़ी रितु नेगी का नाम नहीं था, जो भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं और 2023 में उनकी अगुवाई में ही चीन में हुए एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं रितु नेगी (FILE PHOTO) रितु नेगी का नाम लिस्ट में क्यों नहीं है ? दरअसल सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली रितु नेगी की शादी हरियाणा के पानीपत में हुई हैं. उनके पति रोहित गुलिया भी कबड्डी खिलाड़ी हैं. माना जा रहा है कि शादी के बाद दूसरे राज्य में निवास स्थान होने का हवाला देकर उन्हें इस सूची से बाहर रखा गया है. क्योंकि सीएम ने सिर्फ तीन खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपए ईनामी राशि का ऐलान किया था. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन खिलाड़ियों के सम्मान में जल्द ही एक समारोह आयोजित किया जाएगा. उस समारोह में खिलाड़ियों को ईनामी राशि दी जाएगी. सरकार के मुताबिक रितु नेगी पर फैसला बाद में लिया जाएगा. रितु हरियाणा की बहू हैं और उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से भी ईनाम मिलना तय है. पिछले एशिन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें हरियाणा सरकार ने तीन करोड़ रुपए ईनामी राशि दी थी. अब उन्हें फिर से हरियाणा सरकार के तय नियमों के अनुसार ईनामी राशि मिलेगी. यही कारण है कि हिमाचल सरकार ने रितु नेगी के केस में ईनामी राशि को लेकर घोषणा नहीं की है. कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी (FILE PHOTO) रितु नेगी कौन हैं ? सिरमौर की रितु नेगी फिर भारतीय रेलवे में नौकरी कर रही हैं. वो 2011 में जूनियर महिला एशियन गेम्स में बतौर कप्तान भारत को गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं. साल 2018 में जकार्ता में खेले गए एशियन गेम्स में बतौर रेडर टीम में शामिल थीं तब टीम ने रजत पदक जीता था. 2019 में नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में वो गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं. 2023 में उनकी कप्तानी में टीम ने चीन में हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था. भारतीय टीम को तीन लगातार एशियन गेम्स में पदक (दो स्वर्ण और एक रजत) दिलाने वाली और 2023 के एशियाई खेलों में टीम की कमान संभालकर भारत को चैंपियन बनाने वाली रितु को साल 2024 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था.