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घर लौटने पर कबड्डी खिलाड़ी आशु मलिक का जोरदार स्वागत, दादी को पहनाया गोल्ड मेडल

Kabaddi player Ashu Malik ( ETV Bharat )

सोनीपत: भारतीय कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. टीम के सदस्य कबड्डी खिलाड़ी आशु मलिक बुधवार को अपने गांव खानपुर कलां पहुंचे. गांव पहुंचते ही ग्रामीणों और परिजनों ने ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर उनका जोरदार स्वागत किया. सोनीपत के जाहरी चौक से स्वागत समारोह शुरू हुआ, जहां साथियों और परिजनों ने फूल-मालाएं पहनाकर आशु का अभिनंदन किया. इसके बाद विजय जुलूस के साथ उन्हें गांव तक लाया गया.