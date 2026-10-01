घर लौटने पर कबड्डी खिलाड़ी आशु मलिक का जोरदार स्वागत, दादी को पहनाया गोल्ड मेडल
सोनीपत के खानपुर कलां गांव में लौटने पर कबड्डी खिलाड़ी आशु मलिक का जोरदार स्वागत किया गया. टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता.
Published : October 1, 2026 at 9:07 AM IST
सोनीपत: भारतीय कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. टीम के सदस्य कबड्डी खिलाड़ी आशु मलिक बुधवार को अपने गांव खानपुर कलां पहुंचे. गांव पहुंचते ही ग्रामीणों और परिजनों ने ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर उनका जोरदार स्वागत किया. सोनीपत के जाहरी चौक से स्वागत समारोह शुरू हुआ, जहां साथियों और परिजनों ने फूल-मालाएं पहनाकर आशु का अभिनंदन किया. इसके बाद विजय जुलूस के साथ उन्हें गांव तक लाया गया.
कबड्डी खिलाड़ी आशु का जोरदार स्वागत: खानपुर कलां पहुंचने पर आशु ने सबसे पहले अपनी दादी को एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल पहनाया. इस भावुक पल ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा. आशु मलिक के स्वागत समारोह की शुरुआत सोनीपत के जाहरी चौक से हुई. यहां बड़ी संख्या में परिजन, साथी और ग्रामीण पहले से ही उनके इंतजार में मौजूद थे. आशु के पहुंचते ही लोगों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया.
आशु ने दादी को पहनाया मेडल: स्वागत समारोह के दौरान सबसे भावुक पल उस समय आया, जब आशु मलिक ने एशियन गेम्स में जीता अपना गोल्ड मेडल अपनी दादी को पहना दिया. दादी ने भी अपने पोते की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की. परिवार के लिए यह पल बेहद खास रहा और मौजूद लोगों ने भी इस भावुक दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया.
आशु मलिक ने जताई खुशी: आशु मलिक ने कहा कि "एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम के गोल्ड मेडल जीतने से बेहद खुशी है. मैं उस टीम का हिस्सा रहा, ये मेरे लिए गर्व की बात है." आशु ने गांव पहुंचने पर मिले जोरदार स्वागत के लिए ग्रामीणों और परिवार के लोगों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से परिवार और गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया, उससे उनकी खुशी और बढ़ गई है.
कोच कुलदीप ने जानें क्या कहा: कोच कुलदीप मलिक ने कहा कि हरियाणा खेलों में किसी से पीछे नहीं है. प्रदेश के खिलाड़ी लगातार अपनी प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के लिए पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं. मलिक की इस उपलब्धि पर परिवार और ग्रामीणों ने इसे पूरे गांव के लिए गर्व का पल बताया. गांव में देर तक जश्न का माहौल बना रहा और लोग अपने खिलाड़ी की उपलब्धि पर खुशी मनाते नजर आए.
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