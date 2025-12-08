जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप पर पड़ा इंडिगो संकट का प्रभाव, खिलाड़ियों के परिवारों और फैंस को हुई दिक्कत
Published : December 8, 2025 at 6:03 PM IST
हैदराबाद: इंडिगो में चल रहे संकट की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और इससे कई लोग प्रभावित हुए हैं. जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हॉकी खिलाड़ियों के परिवार और फैंस भी इस वजह से प्रभावित हुए हैं और उनकी यात्रा की योजनाएं बिगड़ गई हैं. केट, जो अपने बेटे फाही नोआ को ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए खेलते देखने और ताजमहल घूमने के लिए ब्रिस्बेन से आई हैं. लेकिन भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो में चल रहे संकट की वजह से उनकी योजनाएं बिगड़ गई हैं.
ब्रिस्बेन से आई केट ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, 'मैं पहली बार यहां आई हूं और भारत बहुत दयालु और मेहमाननवाज है. हम ताजमहल देखने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन इंडिगो की समस्याओं की वजह से अब हम थोड़ा डरे हुए हैं. एक परिवार आराम के दिन गया था और रात भर फंस गया. मुझे लगता है कि अब हमें अपनी सभी यात्रा योजनाएं कैंसिल करनी पड़ेंगी, हालांकि ताजमहल देखना लंबे समय से मेरी बकेट लिस्ट में था'.
इस टूर्नामेंट में पहली बार 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं. वे 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी. ज्यादातर विदेशी खिलाड़ियों और उनके परिवारों के लिए यह उनका पहला भारत दौरा है. भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए कई NRI भी देश में आए हैं.
हालांकि, फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन की वजह से उनकी योजनाएं बदल गई हैं या बिगड़ गई हैं. इंडिगो ने पिछले हफ्ते हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं और इसके पीछे पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी और रेगुलेशन नियमों में रेगुलेटरी बदलावों का बहाना बताया. इस अफरा-तफरी वाली स्थिति की वजह से देश भर के कई एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे रह गए.
लौरा, जो अपने पूरे परिवार के साथ बेल्जियम से अपने बेटे को सपोर्ट करने आई हैं, उन्होंने कहा कि, अब वे सड़क के रास्ते यात्रा कर रही हैं. हम इस खूबसूरत देश में आकर खुश हैं. हम मुन्नार और मदुरै गए और अब हम सड़क के रास्ते पुडुचेरी और महाबलीपुरम जाने की योजना बना रहे हैं'.
87 साल के केन्याई हॉकी दिग्गज अवतार सिंह सोहल, जो चार बार के ओलंपियन और भारतीय हॉकी के आजीवन समर्थक हैं, उनके लिए यह संकट खास तौर पर परेशान करने वाला था. उन्होंने 4 दिसंबर को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 12 थका देने वाले घंटे बिताए, जिसके बाद वे क्वार्टर फाइनल के लिए ठीक समय पर चेन्नई पहुंचे.
उन्होंने कहा, 'हमारी इंडिगो फ्लाइट 12 घंटे लेट थी. हम सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एयरपोर्ट पर थे. वे बहाने बनाते रहे. एयरक्राफ्ट नहीं आया है, पायलट अवेलेबल नहीं है. हमें कोई अंदाजा नहीं था कि असल में क्या हो रहा है. हॉकी इंडिया लीग फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी दिग्विजय सिंह को चेन्नई जाने वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना एयरपोर्ट पर आठ घंटे इंतज़ार करना पड़ा.
सिंह ने कहा, 'मैं इंडिया-बेल्जियम क्वार्टरफाइनल मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इंतजार किया. मैंने लाउंज में (वेब सीरीज) फैमिली मैन के सभी एपिसोड खत्म कर दिए. मैं दिन में पहले एक मीटिंग के लिए दिल्ली से पटना गया था और फिर मुझे चेन्नई जाना था'.
वर्ल्ड कप दो दिनों में खत्म होने वाला है, लेकिन टूर्नामेंट के लिए यात्रा करने वाले सभी लोगों को फ्लाइट कैंसिल होने और देरी के कारण घर वापस जाने में मुश्किल हो सकती है. साथ ही मौजूदा हालात में ट्रेन की सीटें मिलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि एयरलाइन कंपनियों द्वारा महंगे टिकटों की वजह से यात्री ट्रेन को पसंद कर रहे हैं.