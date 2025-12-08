ETV Bharat / sports

जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप पर पड़ा इंडिगो संकट का प्रभाव, खिलाड़ियों के परिवारों और फैंस को हुई दिक्कत

एयरलाइंस संकट की वजह से हॉकी खिलाड़ियों और फैंस के परिवारों की योजनाएं गड़बड़ा गई हैं ( PTI )

हैदराबाद: इंडिगो में चल रहे संकट की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और इससे कई लोग प्रभावित हुए हैं. जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हॉकी खिलाड़ियों के परिवार और फैंस भी इस वजह से प्रभावित हुए हैं और उनकी यात्रा की योजनाएं बिगड़ गई हैं. केट, जो अपने बेटे फाही नोआ को ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए खेलते देखने और ताजमहल घूमने के लिए ब्रिस्बेन से आई हैं. लेकिन भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो में चल रहे संकट की वजह से उनकी योजनाएं बिगड़ गई हैं. ब्रिस्बेन से आई केट ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, 'मैं पहली बार यहां आई हूं और भारत बहुत दयालु और मेहमाननवाज है. हम ताजमहल देखने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन इंडिगो की समस्याओं की वजह से अब हम थोड़ा डरे हुए हैं. एक परिवार आराम के दिन गया था और रात भर फंस गया. मुझे लगता है कि अब हमें अपनी सभी यात्रा योजनाएं कैंसिल करनी पड़ेंगी, हालांकि ताजमहल देखना लंबे समय से मेरी बकेट लिस्ट में था'. इस टूर्नामेंट में पहली बार 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं. वे 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी. ज्यादातर विदेशी खिलाड़ियों और उनके परिवारों के लिए यह उनका पहला भारत दौरा है. भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए कई NRI भी देश में आए हैं. इंडिगो हवाई जहाज (ETV Bharat) हालांकि, फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन की वजह से उनकी योजनाएं बदल गई हैं या बिगड़ गई हैं. इंडिगो ने पिछले हफ्ते हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं और इसके पीछे पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी और रेगुलेशन नियमों में रेगुलेटरी बदलावों का बहाना बताया. इस अफरा-तफरी वाली स्थिति की वजह से देश भर के कई एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे रह गए.