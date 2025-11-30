भारतीय सीनियर और जूनियर हॉकी टीम ने की गोलों की बौछार, एक ने दागे 14 तो ने दूसरे ने दाग दिए 17 गोल
Junior Hockey World Cup 2025: जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने ओमान को 17-0 से हराया.
Published : November 30, 2025 at 12:03 PM IST
हैदराबाद: भारत की सीनियर और जूनियर हॉकी टीम इस समय शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है. सीनियर पुरुष टीम मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह कप में अपने जौहर दिखा रही है तो जूनियर पुरुष टीम वर्ल्ड कप में अपना दबदबा बनाए हुए हैं.
दोनों टीमों ने 29 नवंबर को शानदार खेल का प्रदर्शन किया और अपने अपने विरोधियों को बड़े मार्जिन से मात दी. जहां सीनियर खिलाड़ियों ने कनाडा को 3 के मुकाबले 14 गोल दाग कर मात दी और टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया तो वहीं जूनियरों ने ओमान के खिलाफ 17 गोल दाग कर मैच अपने नाम कर लिया.
𝐒𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐞𝐧 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬. 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐬. 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 29, 2025
Team India extended their dominance at the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025 with a commanding 17–0 win over Oman! 🏑 Watch the full match highlights and relive every moment. 🎥… pic.twitter.com/261iEN4tua
जूनियर पुरुष हॉकी टीम का दबदबा
भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की चेन्नई में जारी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में ये दूसरी जीत है. इससे पहले उन्होंने चिली को 7-0 से हराया था. लेकिन ओमान के खिलाफ उनका प्रदर्शन अद्भुत था, क्योंकि मैच में तीन तीन खिलाड़ियों ने गोल की हैट्रिक बनाई जबकि तीन खिलाड़ियों ने दो - दो गोल किए.
हैट्रिक करने वाले में मनमीत सिंह, अर्शदीप सिंह और दिलराज सिंह का नाम शामिल है जबकि दो-दो गोल करने वालों में अजीत यादव, गुरजोत सिंह और इंगालेम्बा थौनाओजम लुवांग का नाम शामिल है. ओमान के खिलाफ 17-0 से जीत दर्ज करने के बाद भारत पॉइंट्स टेबल में स्विट्जरलैंड से 24 गोल आगे टॉप पर पहुंच गया है. अब भारतीय जूनियर टीम का अगला मैच दो दिसंबर को स्विट्जरलैंड के खिलाफ होगा.
Relive the best glimpses from India’s clinical 17–0 triumph over Oman on Matchday 2 of the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025! 📸🔥#HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHMensJuniorWorldCup #RisingStars #JWC2025 pic.twitter.com/fFZ104mf81— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 29, 2025
सीनियर पुरुष हॉकी टीम आज फाइनल खेलेगी
वहीं दूसरी ओर भारतीय सीनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप में 5 मैचों में 4 जीत और एक हार के साथ कुल 12 पॉइंट्स अर्जित किए, जिससे वो तालिका में दूसरे नंबर पर है और अब उसका फाइनल टॉप बैठी बेल्जियम की टीम से होगा, जिसने 5 मैचों में एक भी मैच हारे बिना 13 अंक हासिल किए हैं.
अब दोनो टीमें आज यानी 30 नवंबर को खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी. इससे पहले जब लीग मैच में दोनों टीमें भिड़ी थी तो भारत को बेल्जियम से सिर्फ एक गोल से हार का सामना करना पड़ा था. अब देखना ये होगा किया क्या भारत अपना बदला फाइनल जीतकर ले पाता है या नहीं.