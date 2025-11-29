ETV Bharat / sports

जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने चिली को 7-0 से हराकर की शानदार शुरुआत, अगला मुकाबला ओमान से

Junior Hockey World Cup: रोसन कुजूर और दिलराज सिंह के दो-दो गोल की मदद से भारत ने चिली को 7-0 से हराया

जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 10:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: शुक्रवार, 28 नवंबर को चेन्नई के एग्मोर में मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का शानदार आगाज हुआ. भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अपने पहले पूल B मैच में चिली को 7-0 से हराकर अभियान की शानदार शुरुआत की.

भारत के लिए रोसन कुजूर और दिलराज सिंह ने दो-दों जबकि अजीत यादव, अनमोल एक्का, और रोहित ने एक-एक गोल किए. पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हो सका लेकिन दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में एक तेज गोल के साथ भारत शानदार तरीके से की.

रोसन कुजूर ने आसानी से यह गोल किया, जिससे चेन्नई के दर्शक खड़े हो गए और होस्ट टीम के लिए जोरदार तालियां बजाने लगे. उसके बाद रोसन ने 21वें मिनट में फिर से गोल कर दिया. इस तरह से 2-0 की बढ़त के साथ इंडिया पूरी तरह से गेम पर कंट्रोल में था.

इस बीच, दिलराज सिंह ने 25वें मिनट में एक गोल करके इंडिया को तीसरे क्वार्टर में जाने से पहले 3-0 की मजबूत बढ़त दिला दी. इंडिया का चौथा गोल 34वें मिनट में आया जब अंकित पाल ने बहुत अच्छा खेला और चिली के तीन डिफेंडरों को छकाते हुए दिलराज को गेंद पास की. अगले ही मिनट में, अजीत यादव ने एक शानदार गोल करके स्कोर 5-0 कर दिया, जिससे चिली को गेम में वापस आने का कोई मौका नहीं मिला.

आखिरी क्वार्टर में कुछ और इंडियन नामों ने स्कोर किया, जिसमें अनमोल एक्का ने एक गोल किया. ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने 59वें मिनट में अपना सातवां गोल कर दिया. इस बार, इंडिया कोल्ट्स के कैप्टन रोहित ने पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया और इस तरह, टीम ने 7-0 से बड़ी जीत दर्ज करके अपने अभियान की शानदार शुरूआत की.

भारतीय टीम का दूसरा मैच
चिली के खिलाफ मजबूत शुरुआत के बाद, टीम इंडिया अब अपने अगले मैच में ओमान से भिड़ेगी. जो की भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा.

जर्मनी, अर्जेंटीना, बेल्जियम ने भी जीत के साथ की शुरुआत
इसके अलावा टूर्नामेंट के पहले दिन डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी ने ग्रुप A मैच में साउथ अफ्रीका पर 4-0 से हराया. बता दें की जर्मनी सात टाइटल के साथ वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम है. ग्रुप ए के ही दूसरे मैच में, आयरलैंड ने कनाडा को 4-3 से हराया.

ग्रुप B में, स्विट्जरलैंड ने ओमान को 4-0 से हराया. स्विट्जरलैंड के लिए जोनाथन बॉम्बाच, मटिया रिबाउडो (2 गोल) और लियोनार्ड क्रैक्सनर ने गोल किए.

ग्रुप C में, दो बार के चैंपियन अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड ने अलग-अलग जीत के साथ जीत के साथ शुरुआत की. अर्जेंटीना ने एशियन गेम्स के पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट जापान को 4-1 से हराया. ग्रुप के दूसरे मैच में, ब्लैक स्टिक्स ने चीन को 5-3 से हराया.

ग्रुप D में, बेल्जियम और स्पेन ने जीत के साथ शुरुआत की, जूनियर रेड लायंस ने पहली बार खेल रही नामीबिया को 12-1 से हराया, जबकि स्पेन ने मदुरै में एक और अफ्रीकी टीम, मिस्र को 8-0 से हराया.

जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा एडिशन
बता दें कि हॉकी मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप का यह एडिशन अब तक का सबसे बड़ा है, जिसमें 24 टीमें तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरै में खेल रही हैं. 24 टीमों को चार-चार टीमों के छह ग्रुप में बांटा गया है, जो अपने-अपने ग्रुप में शुरुआती राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी, जिसमें ग्रुप जीतने वाली टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. ग्रुप स्टेज में दूसरे स्थान पर रहने वाली छह टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी, जिसमें टॉप दो टीमें आखिरी-आठ स्टेज में पहुंचेंगी.

ये भी पढ़ें

भारत ने न्यूजीलैंड को दी 3-2 से मात, अगले मुकाबले में इस बड़ी टीम से करेगा दो-दो हाथ

TAGGED:

JUNIOR HOCKEY WORLD CUP 2025
INDIA IN JUNIOR HOCKEY WORLD CUP
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप
JUNIOR HOCKEY WORLD CUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.