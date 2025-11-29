जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने चिली को 7-0 से हराकर की शानदार शुरुआत, अगला मुकाबला ओमान से
Junior Hockey World Cup: रोसन कुजूर और दिलराज सिंह के दो-दो गोल की मदद से भारत ने चिली को 7-0 से हराया
Published : November 29, 2025 at 10:00 AM IST
चेन्नई: शुक्रवार, 28 नवंबर को चेन्नई के एग्मोर में मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का शानदार आगाज हुआ. भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अपने पहले पूल B मैच में चिली को 7-0 से हराकर अभियान की शानदार शुरुआत की.
भारत के लिए रोसन कुजूर और दिलराज सिंह ने दो-दों जबकि अजीत यादव, अनमोल एक्का, और रोहित ने एक-एक गोल किए. पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हो सका लेकिन दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में एक तेज गोल के साथ भारत शानदार तरीके से की.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚, 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐳𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐟𝐟 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐏𝐨𝐨𝐥 𝐁!— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) November 28, 2025
India score 7 unanswered goals against Chile, while Switzerland begin their campaign with a 4-0 win over Oman, as Day 1 of action from #JWC2025 comes to a close!#RisingStars
रोसन कुजूर ने आसानी से यह गोल किया, जिससे चेन्नई के दर्शक खड़े हो गए और होस्ट टीम के लिए जोरदार तालियां बजाने लगे. उसके बाद रोसन ने 21वें मिनट में फिर से गोल कर दिया. इस तरह से 2-0 की बढ़त के साथ इंडिया पूरी तरह से गेम पर कंट्रोल में था.
इस बीच, दिलराज सिंह ने 25वें मिनट में एक गोल करके इंडिया को तीसरे क्वार्टर में जाने से पहले 3-0 की मजबूत बढ़त दिला दी. इंडिया का चौथा गोल 34वें मिनट में आया जब अंकित पाल ने बहुत अच्छा खेला और चिली के तीन डिफेंडरों को छकाते हुए दिलराज को गेंद पास की. अगले ही मिनट में, अजीत यादव ने एक शानदार गोल करके स्कोर 5-0 कर दिया, जिससे चिली को गेम में वापस आने का कोई मौका नहीं मिला.
𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭! ✨— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2025
A phenomenal performance from Rosan Kujur sees him claim the Player of the Match honour vs Chile at the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025.💪#HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHMensJuniorWorldCup #RisingStars #JWC2025 pic.twitter.com/TcWzYDai9T
आखिरी क्वार्टर में कुछ और इंडियन नामों ने स्कोर किया, जिसमें अनमोल एक्का ने एक गोल किया. ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने 59वें मिनट में अपना सातवां गोल कर दिया. इस बार, इंडिया कोल्ट्स के कैप्टन रोहित ने पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया और इस तरह, टीम ने 7-0 से बड़ी जीत दर्ज करके अपने अभियान की शानदार शुरूआत की.
भारतीय टीम का दूसरा मैच
चिली के खिलाफ मजबूत शुरुआत के बाद, टीम इंडिया अब अपने अगले मैच में ओमान से भिड़ेगी. जो की भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा.
Cool as you like from Rosan Kujur! 🧊 🆒— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) November 28, 2025
Kujjur’s double helps India take a 3-0 lead into half time against Chile at #JWC2025!
📱Get your https://t.co/igjqkvA4ct pass now and watch all the games LIVE! #RisingStars #Hockey #MadeForhockey #India @TheHockeyIndia pic.twitter.com/kUSjm4dU5A
जर्मनी, अर्जेंटीना, बेल्जियम ने भी जीत के साथ की शुरुआत
इसके अलावा टूर्नामेंट के पहले दिन डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी ने ग्रुप A मैच में साउथ अफ्रीका पर 4-0 से हराया. बता दें की जर्मनी सात टाइटल के साथ वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम है. ग्रुप ए के ही दूसरे मैच में, आयरलैंड ने कनाडा को 4-3 से हराया.
ग्रुप B में, स्विट्जरलैंड ने ओमान को 4-0 से हराया. स्विट्जरलैंड के लिए जोनाथन बॉम्बाच, मटिया रिबाउडो (2 गोल) और लियोनार्ड क्रैक्सनर ने गोल किए.
ग्रुप C में, दो बार के चैंपियन अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड ने अलग-अलग जीत के साथ जीत के साथ शुरुआत की. अर्जेंटीना ने एशियन गेम्स के पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट जापान को 4-1 से हराया. ग्रुप के दूसरे मैच में, ब्लैक स्टिक्स ने चीन को 5-3 से हराया.
ग्रुप D में, बेल्जियम और स्पेन ने जीत के साथ शुरुआत की, जूनियर रेड लायंस ने पहली बार खेल रही नामीबिया को 12-1 से हराया, जबकि स्पेन ने मदुरै में एक और अफ्रीकी टीम, मिस्र को 8-0 से हराया.
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा एडिशन
बता दें कि हॉकी मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप का यह एडिशन अब तक का सबसे बड़ा है, जिसमें 24 टीमें तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरै में खेल रही हैं. 24 टीमों को चार-चार टीमों के छह ग्रुप में बांटा गया है, जो अपने-अपने ग्रुप में शुरुआती राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी, जिसमें ग्रुप जीतने वाली टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. ग्रुप स्टेज में दूसरे स्थान पर रहने वाली छह टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी, जिसमें टॉप दो टीमें आखिरी-आठ स्टेज में पहुंचेंगी.