ETV Bharat / sports

महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग: जेएसडब्ल्यू सूरमा ने श्राची बंगाल टाइगर्स को 3–2 से हराया

रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में जेएसडब्ल्यू सूरमा की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )