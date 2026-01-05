ETV Bharat / sports

महिला हॉकी इंडिया लीग: JSW सूरमा हॉकी क्लब ने दर्ज की पहली जीत

रांची में चल रहे महिला हॉकी इंडिया लीग का रोमांच लगातार जारी है.

महिला हॉकी इंडिया लीग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 5, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
रांचीः महिला हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 में JSW सूरमा हॉकी क्लब ने अपना पहला मुकाबला जीतते हुए रांची रॉयल्स को 2-1 से पराजित किया. यह मैच सोमवार को मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया. सूरमा की ओर से पेनी स्क्विब (1’) और ओलिविया शैनन (39’) ने गोल किए, जबकि रांची रॉयल्स के लिए अगोस्तिना अलोंसो (35’) ने गोल दागा.

आज के मैच की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में करते हुए JSW सूरमा हॉकी क्लब ने पहले ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया. जिसे पेनी स्क्विब ने ड्रैगफ्लिक के जरिए गोल में बदलकर टीम को बढ़त दिलाई. शुरुआती क्वार्टर में सूरमा का दबदबा रहा और रांची रॉयल्स ज्यादा मौके नहीं बना सकी.

महिला हॉकी इंडिया लीग (ETV Bharat)

दूसरे क्वार्टर में रांची रॉयल्स ने वापसी की कोशिश की और कई सर्कल एंट्री व पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए. लेकिन सूरमा की मजबूत और संगठित रक्षा पंक्ति को भेदने में नाकाम रहीं। हाफ टाइम तक स्कोर 1-0 रहा. तीसरे क्वार्टर में रांची रॉयल्स को बराबरी मिली. हन्ना कॉटर के शानदार प्रयास के बाद अगोस्तिना अलोंसो ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया. हालांकि, चार मिनट बाद ही JSW ने पेनल्टी स्ट्रोक पर ओलिविया शैनन के गोल से दोबारा बढ़त बना ली.

रांची में महिला हॉकी मैच (ETV Bharat)
महिला हॉकी मैच (ETV Bharat)

अंतिम क्वार्टर में रांची रॉयल्स ने बराबरी के लिए लगातार हमले किए. लेकिन सूरमा की अनुशासित डिफेंस ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया. अंततः JSW सूरमा हॉकी क्लब ने 2-1 से जीत दर्ज कर सत्र की पहली जीत हासिल की.

महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग (ETV Bharat)
महिला हॉकी इंडिया लीग का रोमांच (ETV Bharat)

