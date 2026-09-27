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रांची में Ind vs West Indies T-20 Match, जानें कितने बटेंगे पास और क्या होगी टिकटों की कीमत?

जेएससीए स्टेडियम ( Etv Bharat )

रांचीः जेएससीए (झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन) स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी-20 क्रिकेट मुकाबले को लेकर टिकट व्यवस्था की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है. मैच के लिए करीब 3900 कॉम्प्लिमेंट्री पास रखे जाएंगे. वहीं आम दर्शकों के लिए टिकटों की कीमत तय कर ली गई है. जेएससीए की ओर से टिकटों की दर और बिक्री शुरू होने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी.