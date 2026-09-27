रांची में Ind vs West Indies T-20 Match, जानें कितने बटेंगे पास और क्या होगी टिकटों की कीमत?
रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मैच की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 27, 2026 at 11:13 AM IST
रांचीः जेएससीए (झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन) स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी-20 क्रिकेट मुकाबले को लेकर टिकट व्यवस्था की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है. मैच के लिए करीब 3900 कॉम्प्लिमेंट्री पास रखे जाएंगे. वहीं आम दर्शकों के लिए टिकटों की कीमत तय कर ली गई है. जेएससीए की ओर से टिकटों की दर और बिक्री शुरू होने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी.
स्टेडियम में करीब 39,500 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है. बीसीसीआई के नियम के तहत अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल दर्शकों की क्षमता के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही कॉम्प्लिमेंट्री पास दिए जा सकते हैं. इसी प्रावधान के आधार पर रांची मैच के लिए करीब 3900 पास का कोटा तय किया गया है. इन पास का इस्तेमाल अलग-अलग निर्धारित श्रेणियों के लिए किया जाएगा. सीमित कोटे के कारण सभी मांगों के अनुरूप पास उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा.
टिकट की दर तय, बिक्री की तारीख बाकी
दर्शकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी टिकट की कीमत और बिक्री शुरू होने की तारीख को लेकर है. जेएससीए ने टिकटों की दर तय कर ली है, लेकिन इसे सार्वजनिक करने से पहले कुछ तकनीकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इसके बाद टिकट की श्रेणीवार कीमत और बिक्री की तारीख की घोषणा की जाएगी.
जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि टिकटों के मूल्य निर्धारित हो चुके हैं. तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद टिकटों की दर और बिक्री से संबंधित जानकारी जारी कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि टिकट बिक्री की व्यवस्था पहले की तरह काउंटर के माध्यम से ही की जाएगी.
टिकट पास के लिए श्रेणीवार व्यवस्था
3900 कॉम्प्लिमेंट्री पास का इस्तेमाल जेएससीए की निर्धारित श्रेणियों में किया जाएगा. इनमें वीआईपी, वीवीआईपी, संघ के सदस्य, अतिथि, विभिन्न संस्थाओं और अन्य अधिकृत लोगों के लिए आवंटन शामिल रहेगा. पास की संख्या तय सीमा से अधिक नहीं होगी.
जेएससीए स्तर पर पास से संबंधित सूची को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है. किस श्रेणी में कितने पास रखे जाएंगे, इसका निर्धारण निर्धारित कुल सीमा के भीतर किया जाएगा. इसके बाद ही संबंधित लोगों और संस्थाओं को पास उपलब्ध कराए जाएंगे.
प्रवेश व्यवस्था को लेकर भी तैयारी
9 अक्तूबर को होने वाले मुकाबले में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए स्टेडियम की प्रवेश व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने की तैयारी है. टिकट और प्रवेश से संबंधित प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए जेएससीए स्तर पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है. टिकट बिक्री शुरू होने के बाद दर्शकों को बिक्री केंद्र, समय और अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी भी दी जाएगी.
वहीं, जेएससीए स्टेडियम में मैच को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. मैदान को तैयार करने का काम किया जा रहा है. दर्शकों के प्रवेश और निकासी के लिए भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. महेंद्र सिंह धोनी पवेलियन और अमिताभ चौधरी पवेलियन में प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ी तैयारियां भी चल रही हैं.
फिलहाल मैच के लिए 3900 कॉम्प्लिमेंट्री पास का कोटा तय हैं, जबकि दर्शकों के लिए टिकट की दर निर्धारित हो चुकी है. अब जेएससीए की ओर से तकनीकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद टिकट की कीमत और बिक्री शुरू होने की तारीख सार्वजनिक किए जाने का इंतजार है.
ये भी पढें:
9 अक्टूबर को रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होगा टी20 का रोमांच, JSCA में तैयारियां तेज
धोनी के स्कूल से निकला एक और क्रिकेट सितारा, शिखर मोहन का ईरानी ट्रॉफी में चयन
रांची में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 मुकाबला, वैभव-ईशान पर नजरें, JSCA की तैयारी पूरी