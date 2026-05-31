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IPL की तर्ज पर झारखंड में शुरू हो रहा JPL, खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी, अजय नाथ शाहदेव और शाहबाज नदीम से खास बातचीत

रांची: झारखंड क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आयोजित हो रही झारखंड प्रीमियर लीग (JPL) को लेकर खिलाड़ियों, क्रिकेट प्रेमियों और खेल जगत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. खिलाड़ियों की नीलामी पूरी हो चुकी है और अब 10 जून से शुरू होने वाले टूर्नामेंट का इंतजार है.

इसी बीच ईटीवी भारत ने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव और संयुक्त सचिव एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर शाहबाज नदीम से विशेष बातचीत की. इस दौरान दोनों पदाधिकारियों ने लीग के उद्देश्य, खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया, नीलामी के मानदंड, उद्घाटन की तैयारी और झारखंड क्रिकेट के भविष्य को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

राज्य के खिलाड़ियों के लिए अवसरों का नया द्वार है JPL - अजय नाथ शाहदेव

अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड प्रीमियर लीग केवल एक क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं, बल्कि राज्य के खिलाड़ियों के लिए अवसरों का नया द्वार है. उन्होंने बताया कि जेएससीए चुनाव के दौरान उनकी टीम ने खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने का वादा किया था और JPL उसी संकल्प का परिणाम है. उनका मानना है कि इस लीग के माध्यम से झारखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकेंगे.

उन्होंने कहा कि राज्य के कई खिलाड़ी पहले ही भारतीय टीम और आईपीएल तक का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अब जरूरत है कि जिला और राज्य स्तर पर मौजूद नई प्रतिभाओं को भी बड़ा मंच मिले. JPL इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इससे युवा खिलाड़ियों को अनुभवी क्रिकेटरों के साथ खेलने और उनसे सीखने का अवसर मिलेगा.

हाल ही में संपन्न खिलाड़ियों की नीलामी ने भी काफी सुर्खियां बटोरीं. नीलामी में गुमला के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे. उन्हें कोयलांचल सुपर किंग्स ने 15.25 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके रॉबिन मिंज का बेस प्राइस 4 लाख रुपये था, लेकिन विभिन्न फ्रेंचाइजियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी कीमत 15 लाख रुपये के पार पहुंच गई.

नीलामी का एक बड़ा आकर्षण भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी रहे. झारखंड क्रिकेट के सबसे बड़े चेहरों में शामिल ईशान किशन को संथाल स्ट्राइकर्स ने 6.25 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. ईशान के लीग से जुड़ने से प्रतियोगिता की लोकप्रियता और बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि उनकी उपलब्धता राष्ट्रीय और अन्य क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करेगी, लेकिन उनके नाम ने टूर्नामेंट को अतिरिक्त पहचान दिलाई है.

इसके अलावा विराट सिंह को छोटानागपुर रॉयल्स ने 13 लाख रुपये में खरीदा, जबकि एमडी काउनैन कुरैशी को जमशेदपुर स्टीलर्स ने 12.50 लाख रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बनाया. तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा और शिखर मोहन को 11-11 लाख रुपये में खरीदा गया. वहीं पंकज कुमार, राजनदीप सिंह, साहिल राज, मोहम्मद नाजिम सिद्दीकी और बाल कृष्णा जैसे खिलाड़ियों पर भी टीमों ने भरोसा जताया.

अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दी गई प्राथमिकता - शाहबाज नदीम

शाहबाज नदीम ने बताया कि खिलाड़ियों के चयन में उनके हालिया प्रदर्शन, घरेलू क्रिकेट में योगदान, अनुभव और भविष्य की संभावनाओं को प्रमुख आधार बनाया गया. जिला क्रिकेट, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं और रणजी ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा कि सभी छह फ्रेंचाइजियों ने अपने-अपने बजट के भीतर संतुलित टीम तैयार की है, जिससे मुकाबले काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

नदीम ने कहा कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी को 50 लाख रुपये के निर्धारित बजट के भीतर खिलाड़ियों का चयन करना था. खिलाड़ियों की कीमत 25 हजार रुपये से लेकर 15.25 लाख रुपये तक पहुंची है, जो इस बात का संकेत है कि झारखंड क्रिकेट अब पेशेवर ढांचे की ओर तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस लीग के माध्यम से खिलाड़ियों को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच भी मिलेगा.

कई चर्चित खिलाड़ियों से सजा मंच

उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड के कई चर्चित खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. भारतीय टीम, आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में खेल चुके खिलाड़ी युवा प्रतिभाओं के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करेंगे, जिससे नए खिलाड़ियों को सीखने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.