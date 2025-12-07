ETV Bharat / sports

ग्राम स्तर से स्टेट टीम तक सीधा रास्ता: जेएससीए का टैलेंट डेवलपमेंट प्लान

रांची : झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) ने राज्य में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें पेशेवर मंच देने के लिए एक नई कार्ययोजना तैयार की है. इसका मुख्य उद्देश्य है प्रखंड स्तर के खिलाड़ियों को जिला, डिवीजन और फिर स्टेट लेवल तक पहुँचाने के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित सिस्टम तैयार करना. इस पहल के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा मजबूत होगा और बोर्ड क्रिकेट के लिए भी नई रणनीतियाँ लागू की जाएंगी.

जेएससीए के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में क्रिकेट का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सुविधाओं और पेशेवर मार्गदर्शन की कमी के कारण कई प्रतिभाएं आगे नहीं आ पातीं. इन चुनौतियों को देखते हुए एसोसिएशन ने टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें प्रशिक्षित कोच विभिन्न प्रखंडों और स्कूलों में जाकर खिलाड़ियों की स्किल, फिटनेस और क्षमता का आकलन करेंगे. चयनित खिलाड़ियों को जिला स्तर पर विशेष कैंप में ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां आधुनिक तकनीक, वीडियो एनालिसिस और प्रोफेशनल मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाएगी.

जेएससीए का टैलेंट डेवलपमेंट प्लान (Etv Bharat)

महिला क्रिकेट को अलग से मजबूती देने पर भी फोकस किया गया है. एसोसिएशन का मानना है कि राज्य में महिला खिलाड़ियों की संख्या और प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में उन्हें अधिक अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है. इसी उद्देश्य से लड़कियों के लिए विशेष कोचिंग कैंप, फिटनेस ट्रायल और जिले-दर-जिले चयन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इससे स्कूल और कॉलेज स्तर से ही प्रतिभाओं की पहचान आसान होगी और उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा.

जेएससीए अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने कहा कि एसोसिएशन अब गांवों और दूरस्थ इलाकों से आने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस प्लान का प्रभाव साफ दिखाई देगा. आज झारखंड के खिलाड़ी देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्टेडियम और अकादमियों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधा और माहौल मिले.