ETV Bharat / sports

ग्राम स्तर से स्टेट टीम तक सीधा रास्ता: जेएससीए का टैलेंट डेवलपमेंट प्लान

JSCA ने एक टैलेंट डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है, जिसके तहत राज्य के बच्चों का हर लेवल पर आकलन किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी.

JSCA talent development program
जेएससीए स्टेडियम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 7, 2025 at 3:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची : झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) ने राज्य में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें पेशेवर मंच देने के लिए एक नई कार्ययोजना तैयार की है. इसका मुख्य उद्देश्य है प्रखंड स्तर के खिलाड़ियों को जिला, डिवीजन और फिर स्टेट लेवल तक पहुँचाने के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित सिस्टम तैयार करना. इस पहल के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा मजबूत होगा और बोर्ड क्रिकेट के लिए भी नई रणनीतियाँ लागू की जाएंगी.

जेएससीए के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में क्रिकेट का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सुविधाओं और पेशेवर मार्गदर्शन की कमी के कारण कई प्रतिभाएं आगे नहीं आ पातीं. इन चुनौतियों को देखते हुए एसोसिएशन ने टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें प्रशिक्षित कोच विभिन्न प्रखंडों और स्कूलों में जाकर खिलाड़ियों की स्किल, फिटनेस और क्षमता का आकलन करेंगे. चयनित खिलाड़ियों को जिला स्तर पर विशेष कैंप में ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां आधुनिक तकनीक, वीडियो एनालिसिस और प्रोफेशनल मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाएगी.

जेएससीए का टैलेंट डेवलपमेंट प्लान (Etv Bharat)

महिला क्रिकेट को अलग से मजबूती देने पर भी फोकस किया गया है. एसोसिएशन का मानना है कि राज्य में महिला खिलाड़ियों की संख्या और प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में उन्हें अधिक अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है. इसी उद्देश्य से लड़कियों के लिए विशेष कोचिंग कैंप, फिटनेस ट्रायल और जिले-दर-जिले चयन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इससे स्कूल और कॉलेज स्तर से ही प्रतिभाओं की पहचान आसान होगी और उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा.

जेएससीए अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने कहा कि एसोसिएशन अब गांवों और दूरस्थ इलाकों से आने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस प्लान का प्रभाव साफ दिखाई देगा. आज झारखंड के खिलाड़ी देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्टेडियम और अकादमियों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधा और माहौल मिले.

उन्होंने कहा कि झारखंड क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहां की प्रतिभा जमीन से जुड़ी और मेहनती है. सही मार्गदर्शन और उचित प्लेटफॉर्म मिलने पर ये खिलाड़ी बड़े स्तर पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं. जेएससीए का दावा है कि आने वाले वर्षों में राज्य से कई नए खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम तक पहुँचेंगे. इस प्लान के लागू होने के साथ ही उम्मीद है कि झारखंड न सिर्फ घरेलू क्रिकेट में बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य निर्माण में भी अहम योगदान देगा.

यह भी पढ़ें:

जूनियर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का रांची में भव्य अनावरण, राज्य भर के खिलाड़ियों में दिखा उत्साह

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

SAAF 2025: नेपाल की टीम पहुंची रांची, अन्य देश की टीमें कर रही हैं लगातार प्रैक्टिस

TAGGED:

JSCA NEW TALENT DEVELOPMENT PROGRAM
झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन
जेएससीए का टैलेंट डेवलपमेंट प्लान
JHARKHAND CRICKET ASSOCIATION
JSCA TALENT DEVELOPMENT PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.