12 साल तक बदहाली में रहा देहरादून आइस रिंक, पिछले साल फिर हुआ शुरू, जानिए कितना रहा किफायती?
साल 2011 में बना था देहरादून का आइस रिंक, 12 साल तक बदहाली के बाद 2025 में फिर हुआ शुरू, पढ़िए धीरज सजवाण की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 6, 2026 at 6:56 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 7:05 PM IST
देहरादून: महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून परिसर में स्थित हिमाद्री आइस रिंक ने तकरीबन 12 सालों तक बदहाली की मार झेली. आखिकार पिछले साल यानी 2025 में इसका जीर्णोद्धार पूरा हुआ. जिसके बाद इस आइस रिंक को 5 मई 2025 को दोबारा संचालन के लिए खोला गया. इस रिंक में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. ऐसे में जानते हैं कि यह रिंक कितना किफायती रहा और क्या रहा पूरा लेखा-जोखा.
साल 2011 में बना था देहरादून का इनडोर आइस रिंक: गौर हो कि साल 2011 में देहरादून केवल भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों के केंद्र के रूप में सामने आया था. इसके पीछे वजह थी उस समय देहरादून में बना पूरे भारत समेत साउथ एशिया का एक ओलंपिक साइज का एकमात्र इनडोर आइस रिंक.
तत्कालीन बीजेपी सरकार में बतौर मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी शुरुआत की थी. उस साल हुए साउथ-ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स में मेजबान भारत समेत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हुए थे.
2011 में बना आइस रिंक साबित हुआ घाटे का सौदा: देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कैंपस में साल 2011 में बने इस ओलंपिक साइज इनडोर आइस रिंक में पहले आयोजन के रूप में भले ही साउथ-ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स हुए और उसके बाद मुश्किल से एक आद कोई प्रतियोगिता हुई होगी.
इसके बाद इस आइस रिंक पर ताला लग गया. पुराने लोग बताते हैं कि उस समय जब यह आइस रिंक शुरू किया गया था, तो इस आइस रिंक में केवल बर्फ जमाने में खर्च होने वाली बिजली पर 1 लाख रुपए हर रोज खर्च हो रहे थे.
एक महीने तक खुला रहा यह इस रिंक उस जमाने में एक करोड़ रुपए खा गया. लोगों ने इसे सफेद हाथी की संज्ञा देनी शुरू कर दी. कुल मिलाकर उस समय की सरकारों ने एक ओवरलोड एक्सपेंसिव एसेट मानते हुए इस पर ताले जड़ दिए और इसे बंद कर दिया गया.
तब से लेकर साल 2023 के आखिर तक यह एक खंडहर बन गया. लंबी-लंबी घास और झाड़ियां इसके चारों तरफ उग आई थी. अंदर दीमक और फुफुंदी ने जगह बना ली थी. इसको लेकर ईटीवी भारत ने कई बार इस पर रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी.
संबंधित खबरें पढ़ें-
- 80 करोड़ में बने साउथ-ईस्टर्न एशिया का एकमात्र रिंक फांक रहा धूल, अब कहां करें आइस स्केटिंग?
- 12 साल से बंद पड़े देश के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंक में नजर आएगी बर्फ, मरम्मत में जुटे इंजीनियर
- सफेद हाथी को फिर से 'दौड़ाने' की कोशिश, उत्तराखंड का अंतरराष्ट्रीय आइस रिंक 14 साल बाद फिर शुरू, जानिए नया प्लान
38th नेशनल गेम्स से पहले दोबारा खुला आइस रिंक: साल 2024 में जब उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली, तब महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में सबसे आगे खड़ी इस आइस रिंक की खंडहर बिल्डिंग ने उत्तराखंड खेल विभाग का मुंह चिढ़ाने का काम किया.
जो भी खेल परिसर में आता, उसकी सबसे पहले नजर सफेद हाथी बन चुकी इस बिल्डिंग पर पड़ती और खेल के प्रति माहौल नकारात्मक बनने में ये बिल्डिंग पूरी भूमिका निभाती. ऐसे में नेशनल गेम्स की तैयारियों के दौरान विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा ने इस खंडहर बन चुकी बिल्डिंग में 12 साल पहले लगे ताले खोलने का फैसला लिया.
उन्होंने इस आइस रिंक को नेशनल गेम्स तक दोबारा खोलने की योजना बनाई. जो उस समय नामुमकिन जैसा लग रहा था. इसके पीछे की बड़ी वजह इसका पुराना इतिहास था. लिहाजा, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अमित सिन्हा ने अपनी कैलकुलेशन की और इसे शुरू करने का लक्ष्य बनाया. हालांकि, उस समय इनकी कैलकुलेशन पर ज्यादातर लोगों का भरोसा करना मुश्किल था.
सोलर प्लांट का आइडिया रंग लाया, बिजली का खर्च हुआ कम: उत्तराखंड में नेशनल गेम्स साल 2025 के शुरुआत में हुए. तब तक इस आइस रिंक को काफी हद तक तैयार कर दिया गया था. हालांकि, नेशनल गेम्स से पहले इसका संचालन शुरू नहीं हो पाया, लेकिन 5 मई 2025 को इसकी शुरुआत की गई.
देहरादून इनडोर आइस रिंक को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती बर्फ बनाने के लिए बिजली खर्च की थी. ऐसे में खेल विभाग ने बिजली के खर्च को कम करने के लिए आइस रिंक की छत पर 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया. इससे जनरेट होने वाली बिजली ने इस आइस रिंक में खर्च होने वाली उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) की बिजली का पैसा तकरीबन आधा कर दिया.
आइस रिंक पर रोजाना 7500 kWh बिजली हो रही खर्च: खेल विभाग के मुताबिक, आज इस आइस रिंक में हर दिन 7500 kWh बिजली का औसत खर्च है. जबकि, इसकी छत पर लगा सोलर पैनल हर दिन 4000 kWh औसत बिजली बना रहा है.
इतना ही नहीं इसके अलावा और भी कई सुधार इस आइस रिंक के खर्च को कम करने के लिए किए गए. मसलन जब 2011 में इस आइस रिंक को बनाया गया था, तब इसमें लगी लाइट प्रतिदिन 200 किलोवाट खर्च करती थी, लेकिन एलईडी (LED) का इस्तेमाल कर इस खर्च को 50 किलोवाट किया गया.
एक साल बाद कितना किफायती साबित हुआ आइस रिंक? 5 मई 2025 को एक फिर शुरू हुए ओलंपिक स्टैंडर्ड के इस आइस रिंक के सर्वाइवल को लेकर कई सवाल लोगों के जहन में था. सवाल था कि करोड़ों रुपए फूंकने के बाद क्या फिर से सही से चल पाएगा. कहीं फिर से सफेद हाथी तो साबित नहीं होगा?
ऐसे में शुरुआत में लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज जब 5 मई 2026 को इसके दोबारा संचालन को 1 साल पूरा हो गया है, तो पिछले एक साल में इसका क्या हिसाब रहा? कितना खर्च आया और कितनी इनकम हुई? इसको लेकर हमने जानकारी जुटाई.
आइस रिंक में कहां आ रहा खर्च-
- आइस रिंक में 3 अमोनिया कंप्रेसर लगे हैं.
- बर्फ जमाने के लिए ग्लाइकोल पंप लगा है.
- आइस रिंक में HVAC (Heating Ventilation And Air Condition) के 3 पंप लगाए गए हैं.
- स्विमिंग पूल हीटिंग के 6 PHP (Plate Heat Exchange Pump) पंप लगाए गए हैं.
- AHU (Air Handling Unit) के 7 यूनिट लगाए गए हैं.
- आइस रिंक में कई तरह की सैकड़ों लाइटें हैं.
इन सारे उपकरणों को चलाने के लिए हर दिन आइस रिंक में 7500 kWh यूनिट बिजली खर्च होती है, तो वहीं इस खर्च में से 4000 kWh यूनिट बिजली आइस रिंक के छत पर लगा 2 मेगावाट का सोलर पैनल उत्पादित करता है. इस तरह से बिजली के खर्च को सोलर पैनल से काफी हद तक बैलेंस किया जा रहा है.
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया की स्थिति: वहीं, पूरे एक साल में इनकम और खर्च की बात करें तो पूरे साल भर आइस रिंक में हुई प्रतियोगताओं से 1 करोड़ 10 लाख की इनकम हुई है. खर्च की बात करें तो पूरे साल इस आइस रिंक पर 1 करोड़ 20 लाख खर्च हुआ है. जो कि तकरीबन बराबर ही माना जा सकता है.
केवल इनकम नहीं लीगेसी भी दे रहा देहरादून आइस रिंक: ये बात केवल आय और व्यय की है, लेकिन असल में इस आइस रिंक के दोबारा संचालन के बाद जो बड़ी उपलब्धि है, वो है विंटर स्पोर्ट्स में उत्तराखंड और भारत की सहभागिता एवं परफॉर्म्स की. पिछले एक साल में देहरादून आइस रिंक की खेलों के क्षेत्र में जो उपलब्धियां है, वो इस तरह से है.
- मई 2025- पिछले साल मई में भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने एशिया कप से पहले यहां 28 दिनों का प्रशिक्षण लिया और UAE में कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया.
- जून 2025- जून में यहां आइस हॉकी नेशनल्स आयोजित हुए, जिसमें 13 पुरुष टीमें, 6 महिला टीमें और 6 अंडर 18 बालक टीमें शामिल हुईं. इसी दौरान फिगर स्केटिंग नेशनल्स में 22 राज्यों के 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया.
- जुलाई 2025- एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के लिए भारतीय खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हुई और अगस्त में 12 देशों की भागीदारी के साथ एशियन शॉर्ट ट्रैक प्रतियोगिता आयोजित हुई.
- सितंबर 2025- फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी के कैंप हुए. अक्टूबर में ITBP आइस हॉकी टीम का 2 महीने का प्रशिक्षण शुरू हुआ. साथ ही महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए स्पीड स्केटिंग कैंप आयोजित हुए.
- नवंबर 2025- भारतीय सेना की आइस हॉकी टीम ने यहां प्रशिक्षण लिया. Royal Enfield की ओर से कोचिंग कैंप और जर्मन कोच की ओर से राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए फिगर स्केटिंग कैंप भी आयोजित हुआ.
- दिसंबर 2025- शॉर्ट ट्रैक ओपन नेशनल चैंपियनशिप हुई. दिसंबर से मार्च तक पहली आइस हॉकी लीग आयोजित हुई, जिसमें 6 पुरुष और 4 महिला टीमों ने भाग लिया.
- जनवरी 2026- आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग कैंप आयोजित हुए और 'KIWG 2026' की तैयारी हुई.
- मार्च 2026- Curling India के सहयोग से 10 दिवसीय कर्लिंग कैंप हुआ.
- अप्रैल 2025- आगामी एशियन प्रतियोगिताओं के लिए शॉर्ट ट्रैक ट्रेनिंग जारी रही, तो वहीं इस महीने भी पूरा महीना आइस रिंक की बुकिंग हाउस फुल है.
अभी तो शुरुआत है, जानिए आइस रिंक की कुछ खास बातें: देहरादून आइस रिंक को दोबारा खुले हुए अभी पहला साल ही पूरा हुआ है. अभी इसकी शुरुआत ही हुई है, निश्चित तौर से आगे इसमें इनकम की संभावनाएं बढ़ेगी. एक साल पूरे होने पर इस आइस रिंक को 'Pay And Pay' के लिए भी खोल दिया गया है. यानी अब कोई भी जाकर यहां 200 रुपए में प्रतिदिन खेल सकता है.
इसके अलावा इस आइस रिंक में और भी कुछ खास नवाचार भी किए गए हैं. आइस रिंक में जो मशीन लगी है, उनसे निकलने वाली हीट एक्सपोजर का इस्तेमाल यहां बने स्विमिंग पूल के पानी को गर्म करने में इस्तेमाल किया जाता है. यानी वातावरण में जाने वाले गर्मी को बाहर ना भेज कर रिन्यूबल एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें-