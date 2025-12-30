ETV Bharat / sports

इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का किया ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार टीम में किया गया शामिल

इंग्लैंड की टी20 टीम ( IANS PHOTO )