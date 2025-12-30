ETV Bharat / sports

इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का किया ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार टीम में किया गया शामिल

भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है.

इंग्लैंड की टी20 टीम
इंग्लैंड की टी20 टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 30, 2025 at 2:47 PM IST

हैदराबाद: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप और श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक के हाथों में टीम की कमान होगी जबकि जोफ्रा आर्चर के कंधों पर तेज गेंदबाजी का बोझ होगा.

चोट के बावजूद जोफ्रा आर्चर टीम में
चोट के कारण पिछले दो एशेज टेस्ट से बाहर होने के बावजूद तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को T20 वर्ल्ड कप टीम में चुना गया है. हालांकि श्रीलंका सीरीज के लिए उन्हें टीम में नहीं रखा गया है. वो एडिलेड में तीसरे एशेज टेस्ट के दौरान लगी साइड स्ट्रेन से उबर रहे हैं.

जोश टोंग की टीम में सरप्राइज एंट्री
तेज गेंदबाज जोश टोंग, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए कभी भी व्हाइट-बॉल इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, को उनके एशेज प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड कप टीम में शामिल करके पुरस्कृत किया गया है.

जोश टोंग की टीम में सरप्राइज एंट्री
जोश टोंग की टीम में सरप्राइज एंट्री (AP PHOTO)

ECB ने एक बयान में कहा, 'इंग्लैंड पुरुष चयन पैनल ने अगले महीने श्रीलंका के व्हाइट-बॉल दौरे के लिए टीमों की घोषणा की है, जिसमें तीन वनडे, तीन टी20 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक संभावित टीम शामिल है. नॉटिंघमशायर के सीमर जोश टोंग को पहली बार टी20 टीम में चुना गया है. ससेक्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को संभावित T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है. डरहम के सीमर ब्रायडन कर्स को श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम में शामिल किया गया है.'

इंग्लैंड का श्रीलंका टूर 2026
इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए श्रीलंका में तीन वनडे और उतने ही टी20 मैच खेलेगा. सीरीज का पहले वनडे 22, दूसरा 24 और तीसरा 27 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें टी20 में आमने सामने होंगे, जो की 30 जनवरी, 1 और 3 फरवरी को खेले जाएंगे.

अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा.

इंग्लैंड का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड
हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड.

श्रीलंका दौरे के इंग्लैंड का वनडे और टी20 स्क्वाड

टी20 स्क्वाड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कर्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड.

वनडे स्क्वाड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कर्स, जैक क्रॉली, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, ल्यूक वुड.

संपादक की पसंद

