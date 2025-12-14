ETV Bharat / sports

WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने लिया रिटायरमेंट, जानिए आखिरी मुकाबले में कैसा रहा प्रदर्शन

John Cena Retirement: WWE सुपरस्टार जॉन सीना का शानदार 23 साल का करियर आखिरकार शनिवार रात को खत्म हो गया है.

John Cena Retirement from WWE
जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से लिया संन्यास (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 5:19 PM IST

हैदराबाद: WWE के सुपरस्टार जॉन सीना ने अब रिटायरमेंट ले लिया है. 17 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का 23 साल का शानदार करियर शनिवार रात के मेन इवेंट में एक इमोशनल और चौंकाने वाले तरीके से खत्म हो गया, जब उन्हें हार माननी पड़ी है. शनिवार रात के मेन इवेंट में जॉन सीना और गुंथर के बीच सिंगल्स मैच हुआ.

यह उनके WWE करियर का आखिरी मैच था. फैंस ने 48 साल के सीना का एंट्री के समय जोरदार तालियों से स्वागत किया. आखिर में सीना गुंथर के स्लीपर होल्ड से बच नहीं पाए और मैच हार मान ली. खास बात यह है कि 19,000 से ज्यादा फैंस के सामने खेले गए इस मैच में सीना ने 21 साल में WWE इतिहास में पहली बार हार मानी.

मेन इवेंट में एक रोमांचक मुकाबला
जॉन सीना और गुंथर के बीच मुकाबला जोरदार तरीके से शुरू हुआ. गुंथर ने शुरुआत में मैच पर दबदबा बनाया लेकिन सीना ने मैच में वापसी की और अपने विरोधी को एक जोरदार स्लैम मारा. सीना ने अपने विरोधी को फाइव-नकल शफल से मारने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए. फिर रिंग जनरल ने सीना को एक सुप्लेक्स और एक क्लोथ्सलाइन मारा.

सीना ने गुंथर को STF सबमिशन दिया
गुंथर ने सीना को एक जोरदार पावरबॉम्ब और क्लोथ्सलाइन मारा. उन्होंने सीना को लगातार छह बार लॉरियन रैली से मारा. सीना ने अपने विरोधी को एटीट्यूड एडजस्टमेंट से पिन करने की कोशिश की, लेकिन गुंथर ने पिन तोड़ दिया और सीना को स्लीपर होल्ड में पकड़ लिया फिर उन्होंने हार मान ली.

मैच के लिए दिग्गजों की मौजूदगी
सीना ने अपनी लड़ाई के दौरान 'नेवर गिव अप' का मंत्र दिखाया. जॉन सीना के फेयरवेल मैच में कर्ट एंगल, मार्क हेनरी और रॉब वैन डैम सहित पूरा WWE लॉकर रूम मौजूद था. सीएम पंक और कोडी रोड्स ने उन्हें चैंपियनशिप बेल्ट दी.

