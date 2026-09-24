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'मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं...' इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट के भाई ने क्रिकेट से लिया संन्यास

जो रूट और बिली रूट ( Gettey Images/Ians )

Joe Root Brother Billy Root: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के भाई बिली रूट ने बुधवार को क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट के संन्यास लेने की खबर फैलने लगी, क्योंकि लोग रूट के नाम से हेडलाइन देने लगे थे, जिसकी वजह से ये खबर आग की तरह फैल गई. हालांकि जो रूट अभी भी इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं और वो टेस्ट टीम के कप्तान भी है. जबकि वनडे टीम के अहम बल्लेबाज है. लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में अहम योगदान दे रहे हैं. वो इस समय टेस्ट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 14,278 रन बनाने वाले बल्लेबाज है. जबकि टेस्ट क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. इस वजह से ये कहा जा रहा है वो बहुत जल्द भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में सबसे ज्यादा रन (15,921) बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. जो रूट के छोटे भाई बिली रूट (Gettey Images) जो रूट के भाई ने लिया संन्यास

जानकारी के लिए बता दें कि जो रूट ने संन्यास की घोषणा नहीं की है. असल में, उनके छोटे भाई बिली रूट ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है. बिली ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने एक्स पर कहा, 'दो बेहतरीन क्लबों का प्रतिनिधित्व करना और चार ट्रॉफी जीतने की सफलता का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है. मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उस चीज में करियर बनाने का मौका मिला जिसे मैं बचपन से पसंद करता था.'