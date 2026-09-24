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'मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं...' इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट के भाई ने क्रिकेट से लिया संन्यास

जो रूट के छोटे भाई बिली रूट में प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

जो रूट और बिली रूट
जो रूट और बिली रूट (Gettey Images/Ians)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 3:35 PM IST

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Joe Root Brother Billy Root: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के भाई बिली रूट ने बुधवार को क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट के संन्यास लेने की खबर फैलने लगी, क्योंकि लोग रूट के नाम से हेडलाइन देने लगे थे, जिसकी वजह से ये खबर आग की तरह फैल गई.

हालांकि जो रूट अभी भी इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं और वो टेस्ट टीम के कप्तान भी है. जबकि वनडे टीम के अहम बल्लेबाज है. लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में अहम योगदान दे रहे हैं. वो इस समय टेस्ट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 14,278 रन बनाने वाले बल्लेबाज है. जबकि टेस्ट क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. इस वजह से ये कहा जा रहा है वो बहुत जल्द भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में सबसे ज्यादा रन (15,921) बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

जो रूट के छोटे भाई बिली रूट
जो रूट के छोटे भाई बिली रूट (Gettey Images)

जो रूट के भाई ने लिया संन्यास
जानकारी के लिए बता दें कि जो रूट ने संन्यास की घोषणा नहीं की है. असल में, उनके छोटे भाई बिली रूट ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है. बिली ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने एक्स पर कहा, 'दो बेहतरीन क्लबों का प्रतिनिधित्व करना और चार ट्रॉफी जीतने की सफलता का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है. मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उस चीज में करियर बनाने का मौका मिला जिसे मैं बचपन से पसंद करता था.'

उन्होंने आगे कहा, 'पिछले 14 सालों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन मैं किसी भी चीज को बदलना नहीं चाहूंगा. मैं इस सफर, उन लोगों जिनके साथ मैंने इसे साझा किया और बचपन के सपने को जीने के मौके के लिए हमेशा बहुत आभारी रहूंगा. उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई.'

बिली रूट का क्रिकेट करियर
जो रूट के भाई बिली रूट को कभी इंटरनेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिला. वो इंग्लैंड की काउंटी टीम तक ही सीमित रह गए. बिली ने लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी के साथ क्रिकेट की शुरुआत की. उसके बाद नॉटिंघमशायर के साथ प्रोफेशनल क्रिकेट में कदम रखा. वो 2017 में व्हाइट-बॉल टीम का भी हिस्सा थे.

बिली 2019 में ग्लैमॉर्गन काउंटी टीम से जुड़े और दो बार वन-डे कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे. उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप के टॉप डिविजन में क्लब के प्रमोशन में भी भूमिका निभाई.
बिली ने 83 फर्स्ट-क्लास मैच, 60 लिस्ट-A मैच और 50 T20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः 4107, 1665 और 634 रन बनाए हैं. उन्होंने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सात और लिस्ट-A क्रिकेट में तीन शतक भी लगाए हैं.

इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट
इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट (IANS)

जो रूट का क्रिकेट करियर
बिली के बड़े भाई जो रूट का वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ा नाम है. उन्होंने इंग्लैंड को तीनों फॉर्मेट में प्रतिनिधित्व किया है. रूट ने 169 टेस्ट, 193 वनडे और 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. हाल ही में जो रूट ने सबसे तेज 23 हजार इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.कर लिए हैं. उन्होंने 521 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. जबक सचिन ये उपलब्धि 522 पारियों में हासिल की थी. रूट इस लिस्ट में अब सिर्फ विराट कोहली से पीछे हैं, जिन्होंने 490 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

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