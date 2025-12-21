ETV Bharat / sports

जोधपुर पोलो सीजन 2025: डेजर्ट वॉरियर्स और डेगर वॉरियर्स रही संयुक्त विजेता

मैच से पूर्व भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा पैराट्रूपर्स के 7 सदस्य पैराशूट जम्प से मैदान में उतरे.

Both teams were joint winners
संयुक्त विजेता बनी दोनों टीमें (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 21, 2025 at 7:44 PM IST

जोधपुर: रविवार को जोधपुर पोलो एवं इक्यूस्टेरियन क्लब इंस्टीट्यूट की मेजबानी में जोधपुर पोलो का 26वां सीजन महाराज गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पर इण्डियन एयरफोर्स लोंगेवाला पोलो कप का मैच डेजर्ट वॉरियर्स और डेगर वॉरियर्स के बीच दोपहर 3 बजे खेला गया. दोनों ही टीमों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के चलते मैच समाप्ति तक दोनों ही टीमें बराबरी पर रही, जिन्हें संयुक्त विजेता घोषित किया गया.

मैच से पहले भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा पैराट्रूपर्स के 7 सदस्य वायुयान से जम्प कर मैदान में उतरे. मैदान में उपस्थित जनसमूह ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया. मैच के दौरान जोधपुर पोलो के संरक्षण महाराजा गजसिंह व मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल नागेश कपूर मैदान में उपस्थित थे. एयर मार्शल ने मैच के प्रारम्भ में गेंद फेंककर खेल की विधिवत शुरुआत करवाई. मैदान में उपस्थित मेहरानगढ़ बैण्ड व नाइन प्लेयड आर्मी पाईप वन मद्रास इंफ्रैन्ट्री बैण्ड ने सुमधुर धुनों से उपस्थित दशकों को का मनोरंजन किया.

मैच से पहले पैराट्रूपर्स ने दिखाए करतब, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

दोनों ही टीमों के किए 7-7 गोल: जोधपुर पोलो एवं इक्यूस्टेरियन इंस्टीट्यूट के मानद सचिव इन्द्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि डेजर्ट वॉरियर्स के तीन हैण्डीकेप खिलाड़ी दिल्ली के नवीन सिंह ने पहले व चौथे चक्कर में एक-एक गोल व तीसरे चक्कर में दो गोल किए. साथी खिलाड़ी धनन्जयसिंह राठौड़ ने पहले, दूसरे व तीसरे चक्कर में एक-एक गोल किया. मुकाबले में डेगर वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए टीम के दो हैण्डीकेप खिलाड़ी सलीम आजमी ने पहले चक्कर में दो व दूसरे व चौथे चक्कर में एक-एक गोल किया. साथी खिलाड़ी मयूरध्वज सिंह तलाबगांव ने दूसरे व चौथे चक्कर में एक-एक व मृत्युंजयसिंह ने चौथे चक्कर में एक गोल किया. अन्तिम चक्कर के खेल पूरा होने तक दोनों ही टीमों के सात-सात गोल होने ने दोनों ही टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया. मैच में अम्पायरिंग उदय कलान व निखिलेन्द्रसिंह राठौड़ ने की. रैफरी इन्द्रजीत सिंह नाथावत व कॉमेन्ट्री अंकुर मिश्रा व ऑस्ट्रेलिया के डेविड विण्डसर ने संयुक्त रूप से की.

Both teams put in their best efforts
दोनों टीमों ने लगाया पूरा जोर (ETV Bharat Jodhpur)

संयुक्त विजेता टीमों को मिली कप व ट्रॉफियां: मैच समाप्ति पर महाराजा गजसिंह ने मुख्य अतिथि एयर मार्शल नागेश कपूर के साथ दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से कप व ट्रॉफियां प्रदान की. नाथावत ने बताया कि सोमवार को पोलो ऑफ डे रहेगा, कोई मैच नहीं खेला जायेगा. मंगलवार 23 दिसम्बर से एचएच महाराजा ऑफ जोधपुर (8 गोल) टूर्नामेंट शुरु होगा.

