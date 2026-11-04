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BCCI में जॉब पाने का सुनहरा मौका, बोर्ड ने दो पदों के लिए मांगे आवेदन

BCCI में जॉब पाने का सुनहरा मौका ( Getty Iamges )

Job in BCCI: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) में जॉब पाने का सुनहरा मौका है. क्योंकि बोर्ड ने महिला और पुरुष टीम में दो वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए मंगलवार को एक प्रेस रीलीज जारी करके उन खाली पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं. बोर्ड को सीनियर महिला टीम के लिए फील्डिंग कोच और सीनियर पुरुष टीम के लिए हेड फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है. आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीफ 16 नवंबर है.

ये दोनों पद हाल में महिला टीम के क्षेत्ररक्षण कोच की जिम्मेदारी संभाली वाली मुनीश बाली और पुरुष टीम के हेड फिजियो कमलेश जैन के जाने से खाली हुई है. मुनीष बाली का पिछला कार्यकाल जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के दौरान था. वहीं कमलेश जैन ने सितंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी

फील्डिंग कोच सीनियर महिला टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में फील्डिंग प्रदर्शन को विकसित करने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होंगे. इस भूमिका में फील्डिंग के व्यापक कार्यक्रम तैयार करना, प्रैक्टिस और मैच के दिन सत्र आयोजित करना, तथा खिलाड़ियों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत कोचिंग देना शामिल होगा. योग्यता

फील्डिंग कोच के लिए अप्लाई करने वालों के लिए दिए गए मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत या किसी अन्य देश का प्रतिनिधित्व किया हो; कम से कम BCCI लेवल 'B' कोचिंग सर्टिफिकेशन हो और साथ ही कम से कम 30 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हों; या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय टीम को कम से कम एक सीजन के लिए, अथवा किसी T20 फ्रेंचाइजी या राज्य स्तरीय टीम को कम से कम दो सीजन के लिए कोचिंग दी हो.