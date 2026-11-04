BCCI में जॉब पाने का सुनहरा मौका, बोर्ड ने दो पदों के लिए मांगे आवेदन
महिला क्रिकेट टीम में फील्डिंग कोच और पुरुषों की टीम में हेड फिजियो का पद खाली हुआ है.
Published : November 4, 2026 at 11:49 AM IST
Job in BCCI: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) में जॉब पाने का सुनहरा मौका है. क्योंकि बोर्ड ने महिला और पुरुष टीम में दो वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए मंगलवार को एक प्रेस रीलीज जारी करके उन खाली पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं. बोर्ड को सीनियर महिला टीम के लिए फील्डिंग कोच और सीनियर पुरुष टीम के लिए हेड फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है. आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीफ 16 नवंबर है.
ये दोनों पद हाल में महिला टीम के क्षेत्ररक्षण कोच की जिम्मेदारी संभाली वाली मुनीश बाली और पुरुष टीम के हेड फिजियो कमलेश जैन के जाने से खाली हुई है. मुनीष बाली का पिछला कार्यकाल जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के दौरान था. वहीं कमलेश जैन ने सितंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी
फील्डिंग कोच सीनियर महिला टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में फील्डिंग प्रदर्शन को विकसित करने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होंगे. इस भूमिका में फील्डिंग के व्यापक कार्यक्रम तैयार करना, प्रैक्टिस और मैच के दिन सत्र आयोजित करना, तथा खिलाड़ियों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत कोचिंग देना शामिल होगा.
🚨 BCCI invites applications for Fielding Coach (Senior Women) & Head Physiotherapist (Senior Men) All the details 🔽 | #TeamIndia https://t.co/3YwrciP8jO— BCCI (@BCCI) November 3, 2026
योग्यता
फील्डिंग कोच के लिए अप्लाई करने वालों के लिए दिए गए मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत या किसी अन्य देश का प्रतिनिधित्व किया हो; कम से कम BCCI लेवल 'B' कोचिंग सर्टिफिकेशन हो और साथ ही कम से कम 30 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हों; या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय टीम को कम से कम एक सीजन के लिए, अथवा किसी T20 फ्रेंचाइजी या राज्य स्तरीय टीम को कम से कम दो सीजन के लिए कोचिंग दी हो.
हेड फिजियो की जिम्मेदारी
सीनियर पुरुष टीम के हेड फिजियोथेरेपिस्ट चोटों के प्रबंधन, उनकी रोकथाम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे BCCI की स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन टीम, स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन के प्रमुख, BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कोचिंग स्टाफ और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम करेंगे.
इस भूमिका में मैच के दिन फिजियोथेरेपी और रोज़मर्रा की चोटों में सहायता देना, चोटों का निदान करना, और साक्ष्य-आधारित उपचार, पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) तथा खेल में वापसी की योजनाएं तैयार करना शामिल होगा. फिजियोथेरेपिस्ट मस्कुलोस्केलेटल (मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी) स्क्रीनिंग करेंगे, चोट लगने के जोखिमों का आकलन करेंगे, खिलाड़ियों के वर्कलोड की निगरानी करेंगे, और क्लिनिकल रिकॉर्ड तथा उपलब्धता रिपोर्ट बनाए रखेंगे.
योग्यता
बीसीसीआई ने फिजियोथेरेपी पद के लिए उम्मीदवार के पास फिजियो सेवाएं प्रदान करने का कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य किया है. इसके अलावा, उम्मीदवार को शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों या टीम के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए. उच्च प्रदर्शन वाली टीम के साथ काम करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.