सुप्रीम कोर्ट के कारण आठ साल बाद JKCA चुनाव के लिए तैयार

सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के चुनाव 12 हफ्तों के भीतर कराने का निर्देश दिया था.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेकेसीए के मेंबर्स
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेकेसीए के मेंबर्स (Etv Bharat)
Published : December 31, 2025 at 5:05 PM IST

श्रीनगर: लगभग आठ साल की अनिश्चितता और कानूनी लड़ाइयों के बाद, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन 16 जनवरी 2026 को अपने पदाधिकारियों और एपेक्स काउंसिल का चुनाव करने के लिए तैयार है.

ये केंद्र शासित प्रदेश में क्रिकेट प्रशासन में लोकतांत्रिक शासन को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. लंबे समय से रुके हुए JKCA चुनाव जम्मू के GGM साइंस कॉलेज में होंगे.

जेकेसीए के मेंबर्स ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस घोषणा का स्वागत किया और इसे जम्मू कश्मीर में संगठित क्रिकेट को पुनर्जीवित करने और JKCA में स्थिरता लाने में वाला कदम बताया.

BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास की सराहना
उन मेंबर्स ने कहा, 'आठ साल बाद, JKCA आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनावों की ओर बढ़ रहा है. इस में हम BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास के व्यक्तिगत प्रयासों की भी सराहना करते हैं, जिनके हस्तक्षेप से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ.'

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन
जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि सालों तक चले कानूनी लड़ाइयों के कारण एसोसिएशन मुश्किलों में फंसा रहा, जिससे खिलाड़ियों, अधिकारियों और व्यापक क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ा.

मेंबर्स ने ये भी कि क्लबों और हितधारकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए अतीत में कई प्रयास किए गए थे. इनमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही और बाद में जस्टिस एल. नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में एक अभ्यास शामिल था, जिन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था.

जेकेसीए के लोगों के अनुसार, कुछ क्लबों द्वारा दायर याचिकाएं, जिन्हें पहले 2015 की कार्य समिति द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए चिह्नित किया गया था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटा दी गईं. शीर्ष अदालत ने उनके वोटिंग अधिकारों के निलंबन को बरकरार रखा, जिससे चुनाव प्रक्रिया में एक और बड़ी बाधा दूर हो गई.

BCCI ने बड़ा रोल प्ले किया
एक अन्य JKCA सदस्य ने कहा कि लंबे समय तक चली अंदरूनी कलह और कुप्रबंधन ने क्षेत्र में क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने कहा, 'सालों तक, जम्मू कश्मीर में क्रिकेट विवादों और खराब प्रशासन के कारण पीड़ित रहा. अंतरिम प्रशासकों ने पुरानी संरचना को खत्म कर दिया, लेकिन BCCI के मार्गदर्शन में पेश किए गए ढांचे ने व्यावसायिकता और पारदर्शिता लाई.'

उन्होंने कहा कि उन सुधारों का असर मैदान पर पहले से ही दिख रहा है. पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए चयन प्रक्रिया अधिक योग्यता-आधारित हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रदर्शन और बेहतर अवसर मिले हैं.

जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम
जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम (Etv Bharat)

जम्मू कश्मीर में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की अपील
आने वाले चुनावों को ऐतिहासिक और सुधारवादी कदम बताते हुए, मेंबर्स ने सभी स्टेकहोल्डर्स से सहयोग करने और जम्मू-कश्मीर में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और स्थानीय टैलेंट को बढ़ावा देने पर ध्यान देने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के दखल और तय चुनावों से आखिरकार उस मुकदमेबाजी के सिलसिले का अंत होना चाहिए जिसने सालों तक JKCA को नुकसान पहुंचा. अब समय आ गया है कि जम्मू-कश्मीर में क्रिकेट का गौरव वापस लाने के लिए मिलकर काम करें.'

JKCA चुनाव किसकी देखरेख में होंगे?
ये चुनाव भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ए. के. ज्योति की देखरेख में होंगे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया है कि यह प्रक्रिया कोर्ट द्वारा मंजूर JKCA संविधान का सख्ती से पालन करें. सुप्रीम कोर्ट ने यूथ क्रिकेट क्लब बनाम JKCA मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि चुनाव 12 हफ्तों के अंदर पूरे किए जाएं, जिससे 16 जनवरी को होने वाले चुनावों का रास्ता साफ हुआ.

