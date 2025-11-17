ETV Bharat / sports

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन इलेक्शन के लिए चुनाव अधिकारी का हुआ ऐलान

जम्मू: जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ (JKCA) ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति को अपने आगामी चुनावों के लिए अधिकारी नियुक्त किया है. जेकेसीए प्रशासन सदस्य ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) अनिल गुप्ता ने नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया है. जिसमें लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति को जेकेसीए चुनाव 2025 के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

वर्तमान में जेकेसीए का संचालन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता वाली संस्था द्वारा किया जा रहा है. बता दें कि 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव अगले 12 हफ्तों के भीतर, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में कराए जाएं.

चुनाव कराने का विवाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले के सुनवाई की, और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ए के ज्योति जेकेसीए चुनावों की निगरानी के लिए सहमत हो गए हैं. इस दौरान पीठ ने ये भी कहा कि जेकेसीए का संविधान पंजीकृत हो या न हो, चुनाव संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही होंगे.