कश्मीरी क्रिकेटर ने लगाया फिलीस्तीनी झंडा, सोशल मीडिया पर गुस्सा, पुलिस तफ्तीश में जुटी
कश्मीरी क्रिकेटर टूर्नामेंट के दौरान हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा पहने हुए दिखा था. इस घटना से ऑनलाइन गुस्सा और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.
Published : January 2, 2026 at 10:48 AM IST
श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर): जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक कश्मीरी क्रिकेटर से पूछताछ की है, जो जम्मू में एक प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान अपने हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा पहने हुए दिखा था. इस घटना से ऑनलाइन गुस्सा और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.
इस घटना से परिचित एक क्रिकेटर ने बताया कि फरकान भट नाम का क्रिकेटर जम्मू में केसी स्पोर्ट्स क्लब में चल रही जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग (JKCL) में लोकल टीम JK11 की तरफ से जम्मू ट्रेलब्लेजर्स के खिलाफ खेल रहा था.
यह टूर्नामेंट 29 दिसंबर, 2025 को शुरू हुआ था और यह राज्य क्रिकेट बॉडी से आधिकारिक तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है. मैच के तुरंत बाद भट का हेलमेट पहने हुए एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. जिससे जम्मू में यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और खिलाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
टूर्नामेंट से जुड़े क्रिकेटर ने कहा, "वीडियो तुरंत वायरल हो गया और जम्मू में कई नेटिजन्स ने कार्रवाई की मांग की." ऑनलाइन विरोध के बाद, जम्मू पुलिस ने क्रिकेटर और टूर्नामेंट ऑर्गनाइजर, जाहिद भट को पूछताछ के लिए बुलाया.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जम्मू ग्रामीण पुलिस ने फरकान भट को मैच के दौरान झंडा दिखाने के पीछे के हालात और इरादे का पता लगाने के लिए बुलाया था.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "खिलाड़ी को इस काम के इरादे और संदर्भ का पता लगाने के लिए बुलाया गया है." "हम घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. इसमें यह भी शामिल है कि क्या उचित अनुमति ली गई थी और आयोजकों की क्या भूमिका थी."
अधिकारी ने आगे कहा: "क्रिकेटर से पूछताछ फिलहाल पूरी हो गई है, आगे की जांच जारी है." कार्रवाई की बढ़ती मांगों के बीच, जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) ने खुद को इस घटना से अलग कर लिया. उनका कहना है कि उसका टूर्नामेंट या इसमें शामिल खिलाड़ी से कोई लेनादेना नहीं है.
JKCA के एक अधिकारी ने कहा, "जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग JKCA द्वारा आयोजित नहीं की जाती है, और खिलाड़ी एसोसिएशन से जुड़ा नहीं है." "इस मामले में एसोसिएशन द्वारा कोई कार्रवाई शुरू करने का सवाल ही नहीं उठता."
इस घटना पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू के विधायक आर.एस. पठानिया ने इस घटना को "अप्रिय" बताया और आरोप लगाया कि क्रिकेट मैदान का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है.
पठानिया ने कहा, "कश्मीर के एक स्थानीय क्रिकेटर को अपने क्रिकेट हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा पहने देखा गया." "यह या तो खेल को एक विध्वंसक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास दिखाता है या भारत के आधिकारिक रुख के प्रति पूरी तरह से अनजान होने को दिखाता है. हम अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जांच करने का आग्रह करते हैं."
इसको लेकर जम्मू पुलिस का कहना है कि कल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें एक क्रिकेट खिलाड़ी, जिसका नाम फुरकान उल हक S/o तजामुल हुसैन भट R/o तंगीपुना, पुलवामा है, KC डोर, मुट्ठी में क्रिकेट खेलते हुए अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का लोगो दिखा रहा था.
मामले की संवेदनशीलता और इसके संभावित सार्वजनिक व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए, तथ्यों, व्यक्ति के इरादे, बैकग्राउंड और किसी भी संभावित लिंक का पता लगाने के लिए PS डोमाना में सेक्शन 173(3) BNSS के तहत 14 दिनों की शुरुआती जांच शुरू की गई है.
