ETV Bharat / sports

कश्मीरी क्रिकेटर ने लगाया फिलीस्तीनी झंडा, सोशल मीडिया पर गुस्सा, पुलिस तफ्तीश में जुटी

फिलिस्तीनी झंडे लगाने पर कश्मीरी क्रिकेटर से पूछताछ. ( ETV Bharat )

श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर): जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक कश्मीरी क्रिकेटर से पूछताछ की है, जो जम्मू में एक प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान अपने हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा पहने हुए दिखा था. इस घटना से ऑनलाइन गुस्सा और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. इस घटना से परिचित एक क्रिकेटर ने बताया कि फरकान भट नाम का क्रिकेटर जम्मू में केसी स्पोर्ट्स क्लब में चल रही जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग (JKCL) में लोकल टीम JK11 की तरफ से जम्मू ट्रेलब्लेजर्स के खिलाफ खेल रहा था. यह टूर्नामेंट 29 दिसंबर, 2025 को शुरू हुआ था और यह राज्य क्रिकेट बॉडी से आधिकारिक तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है. मैच के तुरंत बाद भट का हेलमेट पहने हुए एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. जिससे जम्मू में यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और खिलाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. टूर्नामेंट से जुड़े क्रिकेटर ने कहा, "वीडियो तुरंत वायरल हो गया और जम्मू में कई नेटिजन्स ने कार्रवाई की मांग की." ऑनलाइन विरोध के बाद, जम्मू पुलिस ने क्रिकेटर और टूर्नामेंट ऑर्गनाइजर, जाहिद भट को पूछताछ के लिए बुलाया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जम्मू ग्रामीण पुलिस ने फरकान भट को मैच के दौरान झंडा दिखाने के पीछे के हालात और इरादे का पता लगाने के लिए बुलाया था. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "खिलाड़ी को इस काम के इरादे और संदर्भ का पता लगाने के लिए बुलाया गया है." "हम घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. इसमें यह भी शामिल है कि क्या उचित अनुमति ली गई थी और आयोजकों की क्या भूमिका थी."