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जींद की कबड्डी खिलाड़ी पूजा को अर्जुन पुरस्कार, परिजनों ने मनाया जश्न, एक क्लिक में देखें

Jind Kabaddi player Pooja gets Arjuna award 2025 ( President Office )

जींद: हथवाला गांव की कबड्डी खिलाड़ी पूजा हथवाला को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पूजा को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया. इस उपलब्धि से गांव हथवाला सहित पूरे जिले में खुशी का माहौल है. पूजा हथवाला ने अपनी मेहनत, लगन और शानदार खेल प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है.

कबड्डी खिलाड़ी पूजा हथवाला को अर्जनु अवॉर्ड: वर्ष 2023 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य रही हैं. भारतीय टीम ने फाइनल में चीनी ताइपे को 25-24 से हराकर खिताब अपने नाम किया था. इस प्रतियोगिता में पूजा ने अपने खेल कौशल और रेडिंग क्षमता से प्रभावित किया. इसके अलावा पूजा ने वर्ष 2025 में ईरान के तेहरान में आयोजित छठी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया.