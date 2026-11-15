जींद की कबड्डी खिलाड़ी पूजा को अर्जुन पुरस्कार, परिजनों ने मनाया जश्न, एक क्लिक में देखें
Jind Kabaddi player Pooja gets Arjuna award 2025: कबड्डी खिलाड़ी पूजा हथवाला को अर्जुन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया. परिजनों में जश्न का माहौल.
Published : November 15, 2026 at 11:17 AM IST
जींद: हथवाला गांव की कबड्डी खिलाड़ी पूजा हथवाला को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पूजा को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया. इस उपलब्धि से गांव हथवाला सहित पूरे जिले में खुशी का माहौल है. पूजा हथवाला ने अपनी मेहनत, लगन और शानदार खेल प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है.
कबड्डी खिलाड़ी पूजा हथवाला को अर्जनु अवॉर्ड: वर्ष 2023 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य रही हैं. भारतीय टीम ने फाइनल में चीनी ताइपे को 25-24 से हराकर खिताब अपने नाम किया था. इस प्रतियोगिता में पूजा ने अपने खेल कौशल और रेडिंग क्षमता से प्रभावित किया. इसके अलावा पूजा ने वर्ष 2025 में ईरान के तेहरान में आयोजित छठी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया.
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने सुश्री पूजा को कबड्डी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार, 2025 प्रदान किया। सुश्री पूजा ने हांगझोऊ एशियाई खेलों और छठवीं एशियाई कबड्डी चैम्पियनशिप में पदक जीते हैं। https://t.co/qfCZt31ujH— President of India (@rashtrapatibhvn) November 13, 2026
2015 में शुरू किया सफर: पूजा की इस सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष और परिवार का सहयोग रहा है. उन्होंने वर्ष 2015 में कबड्डी खेलना शुरू किया था. साधारण किसान परिवार से संबंध रखने वाली पूजा ने गांव के खेल मैदान से अपने खेल सफर की शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचीं. परिवार ने भी हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया. वर्ष 2025 में पूजा भारतीय रेलवे में सुपरिंटेंडेंट के पद पर नियुक्त हुईं.
परिजनों में जश्न का माहौल: खेल और नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाते हुए उन्होंने अपनी उपलब्धियों का सिलसिला जारी रखा. उनके भाई साहिल हथवाला ने कहा कि पूजा को राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन पुरस्कार मिलना पूरे परिवार और गांव के लिए गर्व की बात है. यह सम्मान पूजा की वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है. उन्होंने कहा 'शुरुआती दिनों में जब सुविधाओं का अभाव था, तब पूजा ने गांव की कच्ची मिट्टी पर ही घंटों पसीना बहाया. उनकी फुर्ती और आक्रामक रेडिंग ने जल्द ही कोचों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.'
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