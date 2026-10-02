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जींद में पिता कर रहे थे धान की कटाई, बेटी कीर्ति ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड, कर्ज लेकर दिलाया था धनुष

जींद के रिटौली के किसान बेटी कीर्ति शर्मा ने कर्ज लेकर खरीदे धनुष से एशियन गेम्स में महिला रिकर्व टीम का गोल्ड जीता है.

jind Farmers Daughter Kirti Sharma Wins Asian Games Gold
जींद की कीर्ति ने एशियन गेम्स महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में जीता गोल्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2026 at 2:55 PM IST

5 Min Read
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जींद: रिटौली गांव की बेटी कीर्ति शर्मा ने एशियन गेम्स-2026 में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपने गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है. दरअसल, कीर्ति ने अंकिता भकत और कुमकुम अनिल मोहोद के साथ भारतीय टीम का हिस्सा रहते हुए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया. इस जीत के साथ भारतीय महिला रिकर्व टीम ने एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस जानकारी के बाद कीर्ति के परिवार और गांव में जश्न का माहौल है.

गांव में बधाइयों का सिलसिला: कीर्ति के गोल्ड जीतने के बाद रिटौली गांव में खुशी का माहौल है. परिवार के घर पर रिश्तेदारों, ग्रामीणों और परिचितों का बधाई देने के लिए पहुंचना और फोन करना जारी है. ग्रामीणों का कहना है कि कीर्ति की उपलब्धि ने पूरे गांव को गौरवान्वित किया है. किसान परिवार की बेटी का एशियन गेम्स में देश के लिए सोना जीतना गांव के लिए यादगार उपलब्धि बन गया है.

घर में जश्न का माहौल (ETV Bharat)

सीएम ने भी दी महिला रिकर्व टीम को बधाई: महिला रिकर्व टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी. कीर्ति की उपलब्धि से उनके गांव और जिले में भी उत्साह है. परिवार का कहना है कि बेटी की मेहनत ने पूरे परिवार के वर्षों के संघर्ष को खुशी और गर्व के पल में बदल दिया है.

कर्ज लेकर पिता ने खरीदा था धनुष: कीर्ति की सफलता के पीछे उनके परिवार के संघर्ष की कहानी भी जुड़ी है. किसान परिवार से आने वाली कीर्ति के पिता विजय कुमार के पास करीब तीन एकड़ जमीन है. बेटी को तीरंदाजी में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उसका साथ दिया. परिवार के मुताबिक अभ्यास के लिए जरूरी धनुष खरीदने के लिए विजय कुमार ने आढ़ती से करीब 60 हजार रुपये का कर्ज लिया था. इसी धनुष से अभ्यास करते हुए कीर्ति ने अपने खेल को निखारा और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचीं.

जिस धनुष के लिए लिया था कर्ज, उसी से जीता गोल्ड: परिवार के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि जिस धनुष को खरीदने के लिए किसान पिता को कर्ज लेना पड़ा था, उसी धनुष से अभ्यास कर बेटी ने देश के लिए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता. कीर्ति की मेहनत और परिवार के भरोसे ने आर्थिक सीमाओं को पीछे छोड़ दिया. गांव में अब उनकी यह कहानी युवाओं और खिलाड़ियों के लिए मिसाल बन गई है.

jind Farmers Daughter Kirti Sharma Wins Asian Games Gold
कीर्ति के परिवार और गांव में जश्न का माहौल (ETV Bharat)

पिता को फोन पर मिली जानकारी: एशियन गेम्स के फाइनल के दौरान कीर्ति के पिता विजय कुमार किसी स्टेडियम में नहीं, बल्कि खेत में धान की कटाई कर रहे थे. परिवार के सदस्य मुकाबला देख रहे थे और जैसे ही भारतीय महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने खेत में फोन कर विजय कुमार को बेटी की जीत की जानकारी दी. बेटी के गोल्ड जीतने की खबर मिलते ही वह खेत से घर पहुंचे. विजय कुमार के लिए यह पल बेहद भावुक करने वाला रहा. जिस बेटी के खेल के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी आर्थिक क्षमता से आगे बढ़कर धनुष खरीदा था, उसी बेटी ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया. परिवार के मुताबिक, गोल्ड जीतने की खबर मिलते ही घर में खुशी का माहौल बन गया और रिश्तेदारों व ग्रामीणों के फोन आने लगे.

कीर्ति ने टीम की एकजुटता को बताया जीत की वजह: वहीं, कीर्ति ने अपनी जीत का श्रेय पूरी टीम की एकजुटता, कोच उधम सिंह और परिवार को दिया. उन्होंने कहा कितीनों खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल रहा. टीम मजबूत थी और प्रतियोगिता के दौरान सभी ने एक-दूसरे का पूरा साथ दिया. इसी एकजुटता का परिणाम स्वर्ण पदक के रूप में मिला. उन्होंने अपनी सफलता में दादा-दादी के सहयोग को भी अहम बताया.

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कीर्ति के गोल्ड जीतने के बाद रिटौली गांव में खुशी का माहौल (ETV Bharat)

परिवार की इकलौती बेटी: कीर्ति अपने परिवार की इकलौती बेटी हैं. उनका एक छोटा भाई है, जो जेई की तैयारी कर रहा है. पिता विजय कुमार खेती करते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों वाले इस परिवार ने बेटी के खेल को कभी उसकी राह की बाधा नहीं बनने दिया. लगातार अभ्यास और मेहनत के दम पर कीर्ति ने राष्ट्रीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय मंच तक अपनी पहचान बनाई.

4 अक्टूबर को गांव लौटेंगी कीर्ति: एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद कीर्ति 4 अक्टूबर को अपने गांव रिटौली पहुंचेंगी. ग्रामीण और परिवार उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं. जिस गांव से एक किसान की बेटी ने तीरंदाजी का सफर शुरू किया था, उसी गांव में अब उसकी एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में वापसी होगी. गांव के लोग इस दिन को उत्सव की तरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं.

अब ओलंपिक की तैयारी: एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद कीर्ति का अगला लक्ष्य बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश के लिए पदक जीतना है. वह अब ओलंपिक की तैयारी पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं. परिवार को उम्मीद है कि कीर्ति आने वाले समय में भी इसी तरह देश और हरियाणा का नाम रोशन करती रहेंगी.

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