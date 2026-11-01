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किसान की बेटी ने कॉमनवेल्थ में गाड़े झंडे, साक्षी के दम पर भारत बना कबड्डी चैंपियन

किसान की बेटी साक्षी ने कॉमनवेल्थ में गाड़े झंडे ( ETV Bharat )

जींदः हरियाणा के जींद जिले के छोटे से गांव करसिंधु की बेटी साक्षी शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए देश का नाम रोशन किया है. गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप-2026 में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. भारत की इस ऐतिहासिक जीत में साक्षी शर्मा की भूमिका सबसे अहम रही. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 52 अंक हासिल कर अपनी टीम की सबसे सफल खिलाड़ी और प्रतियोगिता की बेस्ट स्कोरर बनने का गौरव हासिल किया.

कबड्डी खिलाड़ी साक्षी शर्मा (ETV Bharat) युगांडा की टीम को 35-15 से मिली करारी शिकस्तः 23 से 31 अक्टूबर तक अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नारनपुरा में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने कप्तान निधि शर्मा की अगुवाई में युगांडा को 35-15 से करारी शिकस्त दी. भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और एक भी मुकाबला गंवाए बिना चैंपियन बनी. फाइनल मुकाबले में करसिंधु की साक्षी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 9 रेड पॉइंट हासिल किए. इसमें दो बोनस अंक भी शामिल रहे. पहले हाफ में ही साक्षी ने अपनी सभी छह रेड सफल बनाकर सात अंक जुटा लिए थे. उनके इस आक्रामक खेल ने भारतीय टीम की जीत को मजबूत आधार दिया. फाइनल में भारत की ओर से सर्वाधिक अंक जुटाने वाली साक्षी पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी स्टार बनकर उभरीं.

किसान की बेटी ने कॉमनवेल्थ में गाड़े झंडे (ETV Bharat) सीमित संसाधनों को नहीं बनने दिया बाधाः साक्षी की इस सफलता के पीछे उसके परिवार का लंबा संघर्ष और समर्पण भी है. साक्षी के पिता चुन्नीराम खेती करते हैं और परिवार के पास मात्र एक एकड़ जमीन है. सीमित संसाधनों के बावजूद पिता ने बेटी के खेल के प्रति जुनून को कभी कम नहीं होने दिया. चुन्नीराम बताते हैं कि साक्षी को बचपन से ही कबड्डी खेलने का शौक था. वह खेल के प्रति इतनी समर्पित थी कि बारिश के दौरान भी घर की पक्की छत पर अभ्यास करना नहीं छोड़ती थी. करसिंधु गांव (ETV Bharat) 'उसे कबड्डी का जुनून था': पिता चुन्नीराम ने बताया, "जब रात को बारिश होती थी, तब भी साक्षी घर की पक्की छत पर प्रैक्टिस करती थी. उसे कबड्डी का जुनून था. हमने आर्थिक परिस्थितियों को कभी उसके सपनों के आड़े नहीं आने दिया और हमेशा उसका हौसला बढ़ाया. आज उसने पूरे देश का मान बढ़ाया है. वह सिर्फ हमारी बेटी नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा और देश की बेटी है." साक्षी के पिता व माता (ETV Bharat)