किसान की बेटी ने कॉमनवेल्थ में गाड़े झंडे, साक्षी के दम पर भारत बना कबड्डी चैंपियन
Commonwealth Kabaddi Championship: कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में जींद की बेटी साक्षी शर्मा ने अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया.
Published : November 1, 2026 at 6:43 PM IST
जींदः हरियाणा के जींद जिले के छोटे से गांव करसिंधु की बेटी साक्षी शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए देश का नाम रोशन किया है. गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप-2026 में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. भारत की इस ऐतिहासिक जीत में साक्षी शर्मा की भूमिका सबसे अहम रही. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 52 अंक हासिल कर अपनी टीम की सबसे सफल खिलाड़ी और प्रतियोगिता की बेस्ट स्कोरर बनने का गौरव हासिल किया.
युगांडा की टीम को 35-15 से मिली करारी शिकस्तः 23 से 31 अक्टूबर तक अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नारनपुरा में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने कप्तान निधि शर्मा की अगुवाई में युगांडा को 35-15 से करारी शिकस्त दी. भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और एक भी मुकाबला गंवाए बिना चैंपियन बनी. फाइनल मुकाबले में करसिंधु की साक्षी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 9 रेड पॉइंट हासिल किए. इसमें दो बोनस अंक भी शामिल रहे. पहले हाफ में ही साक्षी ने अपनी सभी छह रेड सफल बनाकर सात अंक जुटा लिए थे. उनके इस आक्रामक खेल ने भारतीय टीम की जीत को मजबूत आधार दिया. फाइनल में भारत की ओर से सर्वाधिक अंक जुटाने वाली साक्षी पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी स्टार बनकर उभरीं.
सीमित संसाधनों को नहीं बनने दिया बाधाः साक्षी की इस सफलता के पीछे उसके परिवार का लंबा संघर्ष और समर्पण भी है. साक्षी के पिता चुन्नीराम खेती करते हैं और परिवार के पास मात्र एक एकड़ जमीन है. सीमित संसाधनों के बावजूद पिता ने बेटी के खेल के प्रति जुनून को कभी कम नहीं होने दिया. चुन्नीराम बताते हैं कि साक्षी को बचपन से ही कबड्डी खेलने का शौक था. वह खेल के प्रति इतनी समर्पित थी कि बारिश के दौरान भी घर की पक्की छत पर अभ्यास करना नहीं छोड़ती थी.
'उसे कबड्डी का जुनून था': पिता चुन्नीराम ने बताया, "जब रात को बारिश होती थी, तब भी साक्षी घर की पक्की छत पर प्रैक्टिस करती थी. उसे कबड्डी का जुनून था. हमने आर्थिक परिस्थितियों को कभी उसके सपनों के आड़े नहीं आने दिया और हमेशा उसका हौसला बढ़ाया. आज उसने पूरे देश का मान बढ़ाया है. वह सिर्फ हमारी बेटी नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा और देश की बेटी है."
बेटी की जीत पर मां की आंखों में खुशी के आंसू: साक्षी की मां कविता शर्मा बेटी की उपलब्धि से बेहद खुश हैं. उन्होंने बताया कि पूरे गांव और परिवार ने एक साथ बैठकर टीवी पर फाइनल मुकाबला देखा. जैसे ही भारत ने जीत दर्ज की और साक्षी के शानदार प्रदर्शन की खबर मिली, गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने भी एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया.
मां बोली 'बेटी को पसंद का चूरमा बनाकर खिलाएंगे': कविता शर्मा ने बताया, पूरा परिवार और गांव बहुत खुश है. बेटी ने गांव के साथ देश का नाम रोशन किया है. जब साक्षी घर लौटेगी तो पूरे गांव के साथ उसका जोरदार स्वागत करेंगे. उसे दूध, दही, मक्खन और देसी चूरमा बहुत पसंद है. घर आने पर उसकी पसंद का चूरमा बनाकर खिलाएंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि कबड्डी को ओलंपिक खेलों में शामिल कराने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि साक्षी जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी ओलंपिक में भी देश के लिए पदक जीत सकें.
गांव में स्वागत की तैयारीः करसिंधु गांव में साक्षी की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद उत्सव जैसा माहौल है. फाइनल मुकाबला देखने के लिए ग्रामीणों ने बड़ी स्क्रीन लगाई थी. पूरे गांव की निगाहें साक्षी के प्रदर्शन पर टिकी थीं. भारत की जीत के साथ ही ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. अब गांव के लोग साक्षी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और उसके भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हैं.
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