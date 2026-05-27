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झारखंड की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी अंपायर बनी नीतू कुमारी महतो, U-18 एशिया कप में करेंगी अंपायरिंग

रांची: झारखंड की बेटी नीतू कुमारी महतो ने हॉकी जगत में राज्य का नाम रोशन करते हुए एक नई उपलब्धि हासिल की है. रांची जिले के हरदाग की रहने वाली नीतू अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर के रूप में क्वालीफाई कर झारखंड की दूसरी महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बन गई हैं. अब वह 29 मई से 6 जून तक जापान के काकामिगाहारा में आयोजित होने वाले U18 एशिया कप 2026 में अंपायरिंग करती नजर आएंगी. बुधवार को वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए जापान रवाना हो गईं.

U-18 एशिया कप में करेगी अंपायरिंग

नीतू का हॉकी से रिश्ता बचपन से ही रहा है. उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व किया है. उनके परिवार में हॉकी सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक विरासत की तरह है. उनकी मां दुलारी टोपनो खुद राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुकी हैं और वर्तमान में हुलंडू में कोच के रूप में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही हैं. नीतू की पहली कोच भी उनकी मां ही थी. जिन्होंने बचपन से उन्हें हॉकी की बारीकियां सिखाई. दिलचस्प बात यह है कि दुलारी टोपनो की पूर्व शिष्या खिली कुमारी भी इसी U18 एशिया कप में भारतीय टीम की गोलकीपर के रूप में हिस्सा ले रही हैं. ऐसे में यह टूर्नामेंट झारखंड के लिए और भी खास बन गया है.

चार बहनों और एक भाई के परिवार में खेल का माहौल हमेशा बना रहा. नीतू समेत परिवार के चार सदस्य हॉकी से जुड़े हुए हैं. उनकी बहन कंचन कुमारी और रानी कुमारी भी हॉकी खिलाड़ी हैं. जबकि छोटे भाई विजय महतो वर्तमान में लखनऊ में हॉकी से जुड़े हुए हैं. पिता कमल महतो हरदाग में होटल चलाते हैं और बच्चों को खेल के लिए लगातार प्रोत्साहित करते रहे हैं.

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