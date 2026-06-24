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झारखंड की नन्ही टेनिस स्टार कायना कृष्णा सहाय ने जीता राष्ट्रीय खिताब, अंडर-10 वर्ग में किया कमाल

कायना कृष्णा सहाय को स्कूल में पुरस्कृत करते प्राचार्य और शिक्षक. ( फोटो-सौ. जेवीएम श्यामली स्कूल )

रांची: उम्र महज 8-9 वर्ष, लेकिन हौसले और खेल कौशल किसी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं. झारखंड की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी कायना कृष्णा सहाय ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए एआईटीए (ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन) अंडर-10 राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस उपलब्धि के साथ कायना ने न सिर्फ अपने परिवार और प्रशिक्षकों का, बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है.

भुवनेश्वर के गुरुकुल टेनिस अकादमी में 19 से 21 जून तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर की प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. कड़े मुकाबलों के बीच कायना ने अपने शानदार खेल, आत्मविश्वास और अनुशासन के दम पर सभी प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया. पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका प्रदर्शन इतना प्रभावशाली रहा कि उन्होंने एक भी सेट गंवाए बिना खिताब अपने नाम कर लिया.

झारखंड की अंडर-10 श्रेणी में शीर्ष रैंकिंग वाली खिलाड़ी कायना ने प्रतियोगिता में हर मुकाबले में आक्रामक और संतुलित खेल का परिचय दिया. फाइनल सहित पूरे टूर्नामेंट में उनकी गति, सटीक शॉट चयन और मानसिक मजबूती देखने लायक रही. प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी उनके सामने लगातार दबाव में नजर आईं और कायना ने अपने खेल से यह साबित कर दिया कि वह आने वाले वर्षों में भारतीय टेनिस की बड़ी उम्मीद बन सकती हैं.

कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

कायना की इस सफलता की सबसे खास बात यह है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उन्हें इसी तरह का प्रशिक्षण और अवसर मिलता रहा तो वह भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी झारखंड और भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं. उनकी जीत यह भी दर्शाती है कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल उन्हें सही मार्गदर्शन और मंच देने की है.

वहीं राष्ट्रीय खिताब जीतने के बाद कायना ने कहा, “मुझे यह ट्रॉफी जीतकर बहुत खुशी हो रही है. मैंने हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की. आगे भी कड़ी मेहनत कर बड़े टूर्नामेंट जीतना चाहती हूं और भारत के लिए खेलना मेरा सपना है.”

जेवीएम श्यामली की छात्रा है कायना

जेवीएम श्यामली की छात्रा कायना की इस उपलब्धि पर उनके प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने खुशी जताई है. उनका मानना है कि यह जीत झारखंड के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी. जिस आत्मविश्वास और निरंतरता के साथ कायना ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया है, उसने यह संकेत दे दिया है कि झारखंड को टेनिस के रूप में एक नया सितारा मिल चुका है.