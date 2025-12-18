ETV Bharat / sports

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: झारखंड ने रचा इतिहास, कप्तान ईशान किशन ने जड़ा शानदार शतक, सीएम हेमंत ने दी बधाई

झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीत ली है. फाइनल में हरियाणा को करारी मात दी.

झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 पर कब्जा जमाया (सौ. जेएससीए)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 8:22 PM IST

रांचीः झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्राफी 2025 जीत ली है. फाइनल में उसने हरियाणा को हराया. कप्तान ईशान किशन ने फाइनल में शानदार पारी खेली. दोनों ही टीम पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी. ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. जबकि अनुकूल रॉय को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला पुणे में खेला गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड की टीम ने 3 विकेट खोकर 262 रन बनाए. 263 रन के विशालकाय टारगेट के सामने हरियाणा के बल्लेबाजों ने संघर्ष तो किया, लेकिन पूरी टीम 193 रन बनाकर आउट हो गई. झारखंड ने यह मैच 69 रन से जीत लिया.

हालांकि पहले बल्लेबाजी करने उतरी झारखंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पहले ही ओवर में उसे झटका लगा. विराट सिंह महज दो रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन उसके बाद आए कुमार कुशाग्र ने अपने कप्तान ईशान किशान का भरपूर साथ दिया. दोनों ने हरियाणा के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ दी. ईशान किशान ने शानदार शतक जमाया. ईशान किशन ने 101 रन की बेहतरीन पारी खेली. उन्होंने अपनी इस पारी में 10 गगनचुंबी 6 लगाए.

कुमार कुशाग्र ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की. हालांकि वो शतक से चूक गए. उन्होंने 81 रन की पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने कुल 5 छक्के लगाए. बाद में आए बल्लेबाज अनुकूल राय और रॉबिन मिंज ने भी आक्रामक पारी खेलते हुए झारखंड के स्कोर को 20 ओवर में 262 रन तक पहंचाया. अनुकूल ने 40 और मिंज ने 31 रन की पारी खेली.

263 रन का पीछा करने उतरी हरियाणा की टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही. पहले तीन विकेट बहुत जल्दी गिर गए. यशवंत दलाल और निशांत ने पारी को संभालने की कोशिश की. यशवंत ने अर्द्धशतक भी लगाया. लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए पूरी टीम 18.3 ओवरों में 193 रन बनाकर आउट हो गई.

सीएम हेमंत सोरेन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने पर झारखंड की टीम को बधाई दी है. उन्होंने ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पूरे राज्य के लिए गौरव का क्षण है.

