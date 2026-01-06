69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता: गोल्ड के साथ झारखंड का शानदार आगाज
69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता के पहले दिन से झारखंड ने अपना दबदबा दिखाया.
Published : January 6, 2026 at 9:30 PM IST
रांचीः 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों ने सटीक निशानेबाजी और कड़े मुकाबलों से प्रतियोगिता को रोमांचक बना दिया. अंडर-17 बालक एवं बालिका वर्ग के इंडियन राउंड मुकाबलों में देशभर से आए प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन किया.
इस प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड के तीरंदाजों ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक अपने नाम किया. राजधानी रांची स्थित खेलगांव के टिकैत उमराव शूटिंग स्टेडियम (रेंज–3) में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है.
20 मीटर इंडियन राउंड (बालक वर्ग) में झारखंड के चंद्र मोहन सोरेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया. उन्होंने पूरे मुकाबले में निरंतरता और आत्मविश्वास का परिचय दिया. इस स्पर्धा में केवीएस के हरसिल को रजत जबकि छत्तीसगढ़ के विक्रम राज को कांस्य पदक मिला.
वहीं 20 मीटर इंडियन राउंड (बालिका वर्ग) में झारखंड की सोनी कुमारी ने कड़े मुकाबले में कांस्य पदक हासिल किया. इस स्पर्धा में महाराष्ट्र की स्वरांजलि शंकर बनसुडे ने स्वर्ण और असम की हिमानी बसु मंत्री ने रजत पदक अपने नाम किया. सोनी कुमारी का यह प्रदर्शन राज्य की बालिका तीरंदाजों की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है.
अन्य मुकाबलों में भी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया. 30 मीटर इंडियन राउंड (बालक वर्ग) में ओडिशा के रोहित कुमार मरांडी ने स्वर्ण, छत्तीसगढ़ के तोरण यादव ने रजत और असम के प्रज्ञान गोगई ने कांस्य पदक जीता. वहीं 30 मीटर इंडियन राउंड (बालिका वर्ग) में असम की हिमानी बसु मंत्री ने स्वर्ण, महाराष्ट्र की स्वरांजलि शंकर बनसुडे ने रजत और छत्तीसगढ़ की स्वाती यादव ने कांस्य पदक हासिल किया.
पहले दिन के मुकाबलों से यह स्पष्ट हो गया कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. झारखंड के खिलाड़ियों की सशक्त शुरुआत ने आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जगा दी है. प्रतियोगिता के अगले चरणों में विभिन्न वर्गों के मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पदकों की दौड़ और भी रोमांचक होने की संभावना है.
