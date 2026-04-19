बैंकॉक में झारखंड का जलवा, वर्ल्ड मास्टर स्पोर्ट्स में जीते 10 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज मेडल
वर्ल्ड मास्टर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन रहा.
Published : April 19, 2026 at 12:12 PM IST
रांची: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित वर्ल्ड मास्टर स्पोर्ट्स खेलकूद प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है. अब तक झारखंड के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 10 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं. इस उपलब्धि से खेल जगत में उत्साह का माहौल है.
मास्टर स्पोर्ट्स में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन
प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. मेरी मंजनी (55+) ने लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हाई जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया. वहीं, अशोक महतो (65+) ने लॉन्ग जंप, 50 मीटर दौड़ और 100 मीटर दौड़ में अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. लक्ष्मण राम (55+) ने डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो में दो गोल्ड मेडल जीते. जबकि लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया. इसी तरह दशरथ महतो (65+) ने 400 मीटर दौड़ और जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया.
महिला वर्ग में भी विदेश में झारखंड का नाम रोशन
महिला वर्ग में अनु सिंह ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर झारखंड और देश का नाम रोशन किया. खिलाड़ियों की इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का दम दिखाने में सक्षम हैं.
झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि
झारखंड मास्टर एथलेटिक्स के सचिव लक्ष्मण राम ने सभी पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहेंगे.
देश के लिए भी गर्व की बात
इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है. खिलाड़ियों की इस सफलता से आने वाले समय में अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी और खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा.
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