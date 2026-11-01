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2 नवंबर से झारखंड महिला लीग का आयोजन, विजेता टीम को IWL-2 में खेलने का मौका, छह क्लबों के बीच होंगे 30 मुकाबले

फुटबॉल खेलती महिला खिलाड़ी ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड में महिला फुटबॉल को नई पहचान और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर देने के मकसद से झारखंड महिला लीग 2026 का आयोजन 2 नवंबर से होने जा रहा है. झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन (JFA) की ओर से आयोजित यह प्रतियोगिता 20 नवंबर तक रांची के हिनू स्थित सीएजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी. लीग में झारखंड के 6 क्लबों की टीमें भाग लेंगी.

विजेता टीम को IWL-2 में खेलने का अवसर