2 नवंबर से झारखंड महिला लीग का आयोजन, विजेता टीम को IWL-2 में खेलने का मौका, छह क्लबों के बीच होंगे 30 मुकाबले
2 नवंबर से झारखंड महिला लीग 2026 का आयोजन रांची के सीएजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने जा रहा है. चंंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 3:09 PM IST
रांची: झारखंड में महिला फुटबॉल को नई पहचान और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर देने के मकसद से झारखंड महिला लीग 2026 का आयोजन 2 नवंबर से होने जा रहा है. झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन (JFA) की ओर से आयोजित यह प्रतियोगिता 20 नवंबर तक रांची के हिनू स्थित सीएजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी. लीग में झारखंड के 6 क्लबों की टीमें भाग लेंगी.
विजेता टीम को IWL-2 में खेलने का अवसर
प्रतियोगिता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विजेता टीम को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) की ओर से आयोजित इंडियन विमेंस लीग-2 (IWL-2) में खेलने का अवसर मिलेगा यानी झारखंड की महिला फुटबॉल टीमों के लिए राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का रास्ता इस लीग से खुलेगा.
6 क्लबों के बीच 30 मुकाबले
टूर्नामेंट में युवा क्लब, जेएसएसपीएस, जीटीएक्स डार्क हॉर्स एफसी एंड एकेडमी, शारदा फुटबॉल एकेडमी, स्टार वॉरियर्स क्लब और स्वामी विवेकानंद एफसी एंड एकेडमी की टीमें शामिल होंगी. लीग का आयोजन डबल राउंड रॉबिन प्रारूप में होगा. इसमें हर टीम दूसरी सभी टीमों के साथ 2-2 मुकाबले खेलेगी. इस तरह प्रतियोगिता में कुल 30 मैच होंगे. लगातार मुकाबलों के जरिए टीमों को अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा, साथ ही खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राज्य की महिला फुटबॉल की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का भी आकलन होगा.
राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मंच
झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के मानद सचिव गुलाम रब्बानी ने कहा कि महिला लीग का मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक मंच देना है. उन्होंने कहा, "झारखंड में महिला फुटबॉल की प्रतिभा की कमी नहीं है. जरूरत खिलाड़ियों को नियमित और बेहतर प्रतियोगिताओं का अवसर देने की है. इस लीग के विजेता को IWL-2 में खेलने का मौका मिलेगा. इससे हमारी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. हमारी कोशिश है कि झारखंड में महिला फुटबॉल को मजबूत किया जाए और अधिक से अधिक खिलाड़ियों को फुटबॉल से जोड़ा जाए."
टूर्नामेंट को इंडिया खेलो फुटबॉल का मिला सपोर्ट
इस आयोजन को इंडिया खेलो फुटबॉल (IKF) का भी सहयोग मिल रहा है. संस्था के संस्थापक फणी भूषण का सहयोग महिला फुटबॉल के विकास में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. JFA को उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता से झारखंड में क्लब स्तर पर महिला फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचने के नए अवसर तैयार होंगे.
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