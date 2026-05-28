इंडो-थाई सीरीज: भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में झारखंड के तीन खिलाड़ियों का चयन
झारखंड के तीन खिलाड़ियों का चयन भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में हुआ है.
Published : May 28, 2026 at 8:30 PM IST
रांचीः झारखंड के लिए गर्व की बात है कि आगामी थाईलैंड दौरे के लिए भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में राज्य के तीन खिलाड़ियों का चयन किया गया है. चयनित खिलाड़ियों में आदर्श राज, ऋषि राज और जैनुल हक शामिल हैं. तीनों खिलाड़ी भारतीय टीम के साथ इंडो-थाई सीरीज में हिस्सा लेने के लिए 30 मई को कोलकाता से थाईलैंड रवाना होंगे.
झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए तीनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों का लगातार राष्ट्रीय टीम में चयन होना झारखंड में खेल प्रतिभाओं के उभरने का सकारात्मक संकेत है.
जानकारी के अनुसार भारतीय टीम पांच दिवसीय दौरे पर थाईलैंड जाएगी. जहां भारत और थाईलैंड के बीच इंडो-थाई सीरीज का आयोजन होगा. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की ओर से देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. जिसमें झारखंड के तीन खिलाड़ियों का चयन राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने खिलाड़ियों के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह झारखंड के खेल जगत के लिए बेहद गर्व का क्षण है. आदर्श राज, ऋषि राज और जैनुल हक ने अपनी मेहनत, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई है. हमें पूरा विश्वास है कि तीनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन कर देश और झारखंड का नाम रोशन करेंगे. यह उपलब्धि राज्य के अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी.
उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में टेनिस बॉल क्रिकेट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. एसोसिएशन आने वाले दिनों में खिलाड़ियों को और बेहतर मंच और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा.
वहीं भारतीय टीम में चयनित खिलाड़ी आदर्श राज ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय टीम में चयन होना मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है. मैं अपने परिवार, कोच और झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का आभारी हूं, जिन्होंने हर कदम पर मेरा समर्थन किया. हम सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि भारत को जीत दिला सकें.
इन खिलाड़ियों के चयन के बाद झारखंड के खेल प्रेमियों और क्रिकेट खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अवसर मिलने से राज्य के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में झारखंड से और भी खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में जगह बना सकेंगे.
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