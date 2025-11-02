ETV Bharat / sports

रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन झारखंड की दमदार बल्लेबाजी, शिखर मोहन ने जड़ा दोहरा शतक

रांचीः राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में झारखंड की टीम ने नागालैंड के खिलाफ दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है.

इससे पहले शनिवार को पहले दिन का खेल बारिश के कारण बाधित रहा था और केवल 31 ओवर का ही खेल संभव हो पाया था. उस समय झारखंड ने दो विकेट खोकर 91 रन बनाए थे. शिखर मोहन 42 और कप्तान विराट सिंह 16 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे.

पहले दिन झारखंड की शुरुआत थोड़ी धीमी रही. ओपनर शरणदीप सिंह 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नागालैंड की ओर से जोनाथन रोंगेसेन और सौरभ कुमार को एक-एक सफलता मिली. पिच पर नमी के कारण बल्लेबाजों को थोड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी और खेल का अधिकांश समय मौसम की मार झेलनी पड़ी.

लेकिन रविवार को दूसरे दिन का मैच का पूरा समीकरण बदल गया. झारखंड के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए नागालैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से दबाव में ला दिया. पहले दिन के स्कोर 91/2 से आगे खेलते हुए झारखंड ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 510 रन बनाकर घोषित कर दी.

झारखंड टीम की ओर से ओपनर शिखर मोहन ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक (207 रन) ठोका. उन्होंने 3 छक्के और 21 चौकों की मदद से यह शानदार पारी खेली. उनकी बल्लेबाजी में बेहतरीन टाइमिंग और संयम दोनों देखने को मिला. हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा. यह रणजी करियर में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा.

कप्तान विराट सिंह ने भी जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 105 रन बनाए. उन्होंने 2 छक्के और 11 चौकों की मदद से टीम की कमान संभाली और मध्यक्रम को मजबूत किया. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 200 से अधिक रनों की साझेदारी ने टीम को मजबूत आधार दिया.

इसके अलावा निचले क्रम में रोबिन मिंज ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में नाबाद 75 रन ठोके. उनकी पारी में 3 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. उनके आक्रामक तेवरों ने झारखंड के रन रेट को तेजी से आगे बढ़ाया और टीम को 500 के पार पहुंचाया.