ETV Bharat / sports

महिला हॉकी इंडिया लीग में एसजी पाइपर्स ने की जीत के साथ शुरुआत, रांची रॉयल्स को दी मात

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में रविवार की शाम महिला हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) के दूसरे सीजन का रोमांचक आगाज हुआ. उद्घाटन मुकाबले में एसजी पाइपर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम रांची रॉयल्स को 2–0 से शिकस्त दी और जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की.

मैच के दौरान शुरुआत से ही एसजी पाइपर्स का दबदबा देखने को मिला, जबकि रांची रॉयल्स घरेलू मैदान का फायदा उठाने में सफल नहीं हो सकी. मुकाबले का पहला क्वार्टर काफी संतुलित रहा और दोनों टीमों ने एक-दूसरे को परखते हुए खेल दिखाया. पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी.

दूसरे क्वार्टर में खेल की रफ्तार तेज हुई और दोनों ओर से पेनाल्टी कॉर्नर मिले. लेकिन फिनिशिंग में चूक के कारण गोल नहीं हो सका. इसी बीच 27वें मिनट में एसजी पाइपर्स को मिले पेनाल्टी कॉर्नर पर कप्तान नवनीत कौर ने बेहतरीन स्ट्राइक लगाते हुए गेंद को गोल में तब्दील कर दिया. इस गोल के साथ एसजी पाइपर्स ने 1–0 की बढ़त बना ली.

महिला हॉकी इंडिया लीग के मुकाबले (ETV Bharat)

पहले हाफ के दौरान दोनों टीमों ने कई पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए लेकिन मौके को भुनाने में सफल नहीं हो सकीं. गोलकीपर्स और डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम के हमलों को नाकाम किया. हाफ टाइम तक एसजी पाइपर्स ने एक गोल की बढ़त बनाए रखी.

दूसरे हाफ में रांची रॉयल्स ने बराबरी हासिल करने के लिए आक्रामक खेल दिखाया लेकिन एसजी पाइपर्स का डिफेंस पूरी तरह सतर्क नजर आया. मुकाबले के 46वें मिनट में वियाना टेरेसा ने रांची रॉयल्स के डिफेंस को चकमा देते हुए शानदार फील्ड गोल दागा और टीम की बढ़त को 2–0 कर दिया. इस गोल ने मैच में एसजी पाइपर्स की स्थिति को और मजबूत कर दिया.