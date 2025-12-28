ETV Bharat / sports

महिला हॉकी इंडिया लीग में एसजी पाइपर्स ने की जीत के साथ शुरुआत, रांची रॉयल्स को दी मात

रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का आगाज हुआ.

Jharkhand team suffered defeat in first match of Womens Hockey India League in Ranchi
महिला हॉकी इंडिया लीग के मुकाबले (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 28, 2025 at 9:48 PM IST

4 Min Read
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में रविवार की शाम महिला हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) के दूसरे सीजन का रोमांचक आगाज हुआ. उद्घाटन मुकाबले में एसजी पाइपर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम रांची रॉयल्स को 2–0 से शिकस्त दी और जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की.

मैच के दौरान शुरुआत से ही एसजी पाइपर्स का दबदबा देखने को मिला, जबकि रांची रॉयल्स घरेलू मैदान का फायदा उठाने में सफल नहीं हो सकी. मुकाबले का पहला क्वार्टर काफी संतुलित रहा और दोनों टीमों ने एक-दूसरे को परखते हुए खेल दिखाया. पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी.

दूसरे क्वार्टर में खेल की रफ्तार तेज हुई और दोनों ओर से पेनाल्टी कॉर्नर मिले. लेकिन फिनिशिंग में चूक के कारण गोल नहीं हो सका. इसी बीच 27वें मिनट में एसजी पाइपर्स को मिले पेनाल्टी कॉर्नर पर कप्तान नवनीत कौर ने बेहतरीन स्ट्राइक लगाते हुए गेंद को गोल में तब्दील कर दिया. इस गोल के साथ एसजी पाइपर्स ने 1–0 की बढ़त बना ली.

महिला हॉकी इंडिया लीग के मुकाबले (ETV Bharat)

पहले हाफ के दौरान दोनों टीमों ने कई पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए लेकिन मौके को भुनाने में सफल नहीं हो सकीं. गोलकीपर्स और डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम के हमलों को नाकाम किया. हाफ टाइम तक एसजी पाइपर्स ने एक गोल की बढ़त बनाए रखी.

दूसरे हाफ में रांची रॉयल्स ने बराबरी हासिल करने के लिए आक्रामक खेल दिखाया लेकिन एसजी पाइपर्स का डिफेंस पूरी तरह सतर्क नजर आया. मुकाबले के 46वें मिनट में वियाना टेरेसा ने रांची रॉयल्स के डिफेंस को चकमा देते हुए शानदार फील्ड गोल दागा और टीम की बढ़त को 2–0 कर दिया. इस गोल ने मैच में एसजी पाइपर्स की स्थिति को और मजबूत कर दिया.

रांची में महिला हॉकी का मैच (ETV Bharat)

इसके बाद रांची रॉयल्स ने वापसी की कोशिश जरूर की लेकिन फाइनल थर्ड में तालमेल की कमी और एसजी पाइपर्स की मजबूत रक्षापंक्ति के चलते उन्हें सफलता नहीं मिल सकी. निर्धारित समय के अंत तक स्कोर 2–0 बना रहा और एसजी पाइपर्स ने पूरे तीन अंक अपने नाम किए. घरेलू मैदान पर रांची रॉयल्स को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा.

मैच के बाद एसजी पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर ने टीम के प्रदर्शन पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और सामंजस्य के साथ खेल दिखाया. आने वाले मुकाबलों में भी इसी रणनीति के साथ मैदान पर उतरकर जीत हासिल करने का लक्ष्य रहेगा.

वहीं रांची रॉयल्स की कप्तान निक्की प्रधान ने कहा कि मुकाबले में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. उन्होंने कहा कि टीम में जूनियर खिलाड़ियों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की गई है. मैच के वीडियो का विश्लेषण कर यह आकलन किया जाएगा कि कहां चूक हुई और आगे किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है.

इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने खिलाड़ियों और झारखंड को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि आयोजकों ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं और यह आयोजन काफी शानदार रहा है. उन्होंने महिलाओं को खेल में आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि हॉकी झारखंड लगातार महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता रहा है. झारखंड की धरती खेलों की भूमि है और यहां की बेटियां हॉकी में धुरंधर साबित हो रही हैं.

