राष्ट्रीय पैरा व्हीलचेयर हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का चयन, खूंटी के इस खिलाड़ी को मिला मौका

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 8 से 9 नवंबर तक आयोजित राष्ट्रीय पैरा व्हीलचेयर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम भाग लेगी.

Selected player Sunil Nayak
चयनित खिलाड़ी सुनील नायक (Etv Bharat)
Published : November 5, 2025 at 8:20 PM IST

2 Min Read
खूंटी: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय पैरा व्हीलचेयर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम हिस्सा लेगी. यह प्रतियोगिता 8 से 9 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी भाग लेंगे. प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मंगलवार को झारखंड टीम का चयन किया गया.

झारखंड की टीम 5 नवंबर को रांची से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई, जिसमें पवन लकड़ा (कप्तान), सरोज महतो, मुकेश कुमार, राजेश मेहता, चंदन लोहरा, सुनील नायक, प्रसन आइंद, श्याम बिहारी राम, संदीप साहू, भोला लकड़ा और बिपिन प्रजापति शामिल हैं.

हॉकी खिलाड़ी से बात करते संवाददाता सोनू अंसारी (Etv Bharat)

व्हीलचेयर हॉकी चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ी सुनील नायक ने बताया मेहनत का नतीजा है कि आज वो मैच खेलने बाहर जा रहे हैं. उन्होंने सरकार से सुविधा बहाल करने की मांग की है. इसके साथ ही बताया कि वो रोजाना एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं. ग्राउंड में प्रैक्टिस करना कठिन है लेकिन झारखंड के लिए व्हीलचेयर हॉकी चैंपियनशिप में भाग लिया और झारखंड का नाम रोशन कर ही लौटेंगे.

झारखंड के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. यदि सरकार और समाज से सहयोग मिले, तो ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं. इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने से राज्य के अन्य दिव्यांग खिलाड़ी भी खेलों की ओर प्रेरित होंगे: सरिता सिंह, सचिव, पैरा हॉकी एसोसिएशन ऑफ झारखंड

वहीं पतरस तिर्की ने कहा कि इन खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत है. सरकार को इनके प्रशिक्षण और यात्रा के लिए आर्थिक मदद करनी चाहिए ताकि वे भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें. टीम के खिलाड़ियों को पीएचएफआई के संस्थापक मुकेश कंचन, सरिता सिन्हा, राहुल मेहता और पतरस तिर्की ने प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

