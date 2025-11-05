ETV Bharat / sports

राष्ट्रीय पैरा व्हीलचेयर हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का चयन, खूंटी के इस खिलाड़ी को मिला मौका

खूंटी: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय पैरा व्हीलचेयर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम हिस्सा लेगी. यह प्रतियोगिता 8 से 9 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी भाग लेंगे. प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मंगलवार को झारखंड टीम का चयन किया गया.

झारखंड की टीम 5 नवंबर को रांची से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई, जिसमें पवन लकड़ा (कप्तान), सरोज महतो, मुकेश कुमार, राजेश मेहता, चंदन लोहरा, सुनील नायक, प्रसन आइंद, श्याम बिहारी राम, संदीप साहू, भोला लकड़ा और बिपिन प्रजापति शामिल हैं.

हॉकी खिलाड़ी से बात करते संवाददाता सोनू अंसारी (Etv Bharat)

व्हीलचेयर हॉकी चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ी सुनील नायक ने बताया मेहनत का नतीजा है कि आज वो मैच खेलने बाहर जा रहे हैं. उन्होंने सरकार से सुविधा बहाल करने की मांग की है. इसके साथ ही बताया कि वो रोजाना एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं. ग्राउंड में प्रैक्टिस करना कठिन है लेकिन झारखंड के लिए व्हीलचेयर हॉकी चैंपियनशिप में भाग लिया और झारखंड का नाम रोशन कर ही लौटेंगे.