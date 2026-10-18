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नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में झारखंड, खिताब से एक जीत दूर सिमडेगा की बेटियां

झारखंड अंडर-17 हॉकी टीम ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड की बेटियों ने हॉकी के मैदान पर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. दिल्ली में आयोजित 32वें चरणजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट (अंडर-17) में झारखंड की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है. सीएम एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल, सिमडेगा की टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में किड्डीज कॉर्नर हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्वालियर को 1-0 से शिकस्त देकर खिताबी मुकाबले का टिकट कटाया. अब झारखंड की बेटियां खिताब जीतने से महज एक कदम दूर हैं.

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