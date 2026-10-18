नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में झारखंड, खिताब से एक जीत दूर सिमडेगा की बेटियां
दिल्ली में आयोजित नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में झारखंड टीम पहुंची. ग्वालियर को 1-0 से शिकस्त दी. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 18, 2026 at 7:02 PM IST
रांची: झारखंड की बेटियों ने हॉकी के मैदान पर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. दिल्ली में आयोजित 32वें चरणजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट (अंडर-17) में झारखंड की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है. सीएम एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल, सिमडेगा की टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में किड्डीज कॉर्नर हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्वालियर को 1-0 से शिकस्त देकर खिताबी मुकाबले का टिकट कटाया. अब झारखंड की बेटियां खिताब जीतने से महज एक कदम दूर हैं.
आरती कुमारी ने दागा निर्णायक गोल
दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की खिलाड़ियों ने शानदार खेल, मजबूत रक्षापंक्ति और बेहतरीन टीम तालमेल का प्रदर्शन किया. कप्तान मनीषा मांझी के नेतृत्व में उतरी टीम की ओर से आरती कुमारी ने निर्णायक गोल दागा. उनका यह गोल झारखंड की जीत का आधार बना. मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आरती कुमारी को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. फ्लैश हॉकी की ओर से जेएनएचटीएस की महासचिव गुंजन वालिया ने उन्हें सम्मानित किया. झारखंड की टीम ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखते हुए फाइनल में प्रवेश किया.
19 अक्टूबर को सोनीपत से खिताबी भिड़ंत
झारखंड का फाइनल मुकाबला 19 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे डायरेक्टरेट जनरल, एनसीसी, सोनीपत की टीम से होगा. सेमीफाइनल में जीत के बाद खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं. टीम अब फाइनल में भी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. टीम के साथ कोच अभिषेक साहू और आरती बड़ाईक, मैनेजर एमा बारा और फिजियोथेरेपिस्ट निशु डुड्डी मौजूद हैं. खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षकों और सहयोगी सदस्यों का लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है.
झारखंड की टीम के फाइनल में पहुंचने पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि फाइनल में पहुंचना खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना का परिणाम है. उन्हें अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि खिलाड़ी फाइनल में भी इसी जज्बे के साथ प्रदर्शन कर झारखंड को खिताबी सफलता दिलाएंगी.
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