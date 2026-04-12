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राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, झारखंड की टीम ने लगातार तीसरी बार खिताब किया अपने नाम

16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 में झारखंड की टीम एक बार फिर चैंपियन बनी है.

Jharkhand Team Won Hockey Title
राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की विजेता झारखंड की टीम. (फोटो-सौ. झारखंड हॉकी.)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 8:41 PM IST

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रांची: मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी, रांची में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है. फाइनल में झारखंड ने मध्यप्रदेश को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि मध्यप्रदेश की टीम उपविजेता रही. वहीं ओडिशा ने उत्तर प्रदेश को 4-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है.

झारखंड की टीम तीसरी बार चैंपियन

1 से 12 अप्रैल तक चले इस टूर्नामेंट में हॉकी इंडिया, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार और हॉकी झारखंड के संयुक्त तत्वावधान में देशभर की टीमों ने हिस्सा लिया. अंतिम दिन ए डिवीजन के तहत फाइनल और तीसरे-चौथे स्थान के मुकाबले खेले गए.

तीसरे स्थान पर ओडिशा ने मारी बाजी

तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में ओडिशा की टीम ने दमदार खेल दिखाते हुए उत्तर प्रदेश को 4-2 से हराया. ओडिशा की ओर से प्रियंका मिंज ने दो गोल किए, जबकि प्रिंसेस प्रिया एक्का और अंजना कुजूर ने एक-एक गोल दागा. उत्तर प्रदेश के लिए अर्किटा कुमारी और ममता कुमारी ने एक-एक गोल किया. इस मैच में प्रियंका मिंज को बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा

फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा. मेजबान झारखंड टीम ने शानदार तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश को 2-1 से पराजित किया. झारखंड की ओर से सुगन सांगा और सेवानी केरकेट्टा ने एक-एक गोल किया, जबकि मध्यप्रदेश की ओर से नम्मी गीताश्री ने एकमात्र गोल दागा. फाइनल में नौशीन नाज को बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला.

व्यक्तिगत पुरस्कारों में भी खिलाड़ियों का जलवा

प्रतियोगिता में व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए गए. नौशीन नाज (मध्यप्रदेश) ने 9 गोल के साथ हाई गोल स्कोरर का खिताब जीता. झारखंड की खिल्ली कुमारी को बेस्ट गोलकीपर और प्रीति बिलुंग को बेस्ट डिफेंडर चुना गया. वहीं ओडिशा की प्रियंका मिंज को बेस्ट फॉरवर्ड और स्वीटी कुजूर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला.

खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित

समापन समारोह में खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के निदेशक आसिफ एकराम, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सुभद्रा प्रधान सहित कई अतिथियों ने विजेता, उपविजेता और तृतीय स्थान प्राप्त टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया.

जीत पर इनाम, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला

झारखंड टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने टीम को दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की. अधिकारियों ने टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे राज्य के लिए गौरव का क्षण बताया.

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