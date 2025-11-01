ETV Bharat / sports

पहले दिन झारखंड की संभलती पारी, बारिश ने बिगाड़ा रणजी मुकाबले की रफ्तार

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में झारखंड ने पहले दिन नागालैंड के खिलाफ नियंत्रित लेकिन सतर्क शुरुआत की. हालांकि खराब मौसम और बीच-बीच में बारिश के कारण खेल काफी देर से शुरू हुआ और दिन का खेल महज 31 ओवरों तक ही सीमित रह गया. खेल खत्म होने तक झारखंड ने 2 विकेट खोकर 91 रन बनाए.

पहले दिन झारखंड के बल्लेबाजों ने परिस्थिति को देखते हुए काफी संयमित खेल दिखाया. टीम की ओर से शिखर मोहन 42 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कप्तान विराट सिंह 16 रन पर खेल रहे हैं. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए साझेदारी निभाते हुए पारी को स्थिरता दी. इससे पहले सलामी बल्लेबाज शरणदीप सिंह ने 22 रन का योगदान दिया लेकिन लय पकड़ने से पहले ही पवेलियन लौट गए. दूसरे ओपनर कुमार कुशन भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और जल्दी आउट हो गए.

रांची में क्रिकेट मैच (ETV Bharat)

नागालैंड की ओर से गेंदबाजी में जोनाथन रोंगेसेन और सौरभ कुमार ने एक-एक विकेट झटके. दोनों गेंदबाजों ने झारखंड के शुरुआती बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की और पिच से मिलने वाली नमी का फायदा उठाया. हालांकि, बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण गेंदबाजों को लगातार रफ्तार बनाए रखने में मुश्किल हुई.