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राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड का दमदार प्रदर्शन, सुधीर कुमार ने जीता गोल्डा

राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड का मान बढ़ाया है. रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026-27 के तीसरे दिन झारखंड को एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक मिला. अंडर-19 बालक वर्ग में सुधीर कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को बड़ी उपलब्धि दिलाई. वही, उदित किशोर ने रजत और आर्यन राज ने कांस्य पदक अपने नाम किया.

उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को हराकर सुधीर ने जीता गोल्ड