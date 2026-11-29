राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड का दमदार प्रदर्शन, सुधीर कुमार ने जीता गोल्डा
रांची में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन किया. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 29, 2026 at 1:36 PM IST
रांची: झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड का मान बढ़ाया है. रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026-27 के तीसरे दिन झारखंड को एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक मिला. अंडर-19 बालक वर्ग में सुधीर कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को बड़ी उपलब्धि दिलाई. वही, उदित किशोर ने रजत और आर्यन राज ने कांस्य पदक अपने नाम किया.
उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को हराकर सुधीर ने जीता गोल्ड
प्रतियोगिता के 48-51 किलोग्राम भार वर्ग में झारखंड के सुधीर कुमार ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया. फाइनल मुकाबले में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मृत्युंजय को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया. इस भार वर्ग में मध्य प्रदेश के अमित कुशवाह और नवोदय विद्यालय संगठन के ओम प्रकाश जाट को कांस्य पदक मिला. वही, 51-55 किलोग्राम भार वर्ग में झारखंड के आर्यन राज ने कांस्य पदक हासिल किया. इस वर्ग में केरल के आर्यन पाल ने स्वर्ण और मिजोरम के लालरुआत्किमा ने रजत पदक जीता.
उदित किशोर ने फाइनल में जीता सिल्वर
68-73 KG भार वर्ग में झारखंड के उदित किशोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया. इस वर्ग में मणिपुर के जेमसाना राजकुमार ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि CISI ई के उत्कर्ष तोमर और CBSE के हर्ष अंतिल को कांस्य पदक मिला.
खिलाड़ियों को मेडल देकर किया सम्मानित
प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कांके विधायक सुरेश बैठा और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग ने मेडल प्रदान कर सम्मानित किया. इस दौरान खिलाड़ियों के कोच और मैनेजर मोहम्मद आमिर खान और संतोष तिवारी समेत आयोजन समिति के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे.
झारखंड के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासनिक पदाधिकारी मनोज कुमार और आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग ने खिलाड़ियों को बधाई दी. इसके साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
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