झारखंड राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025-26: रांची में दूसरे दिन उत्साह का माहौल, जानें क्या रहा रिजल्ट

झारखंड राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025-26 के दूसरे दिन कई मुकाबले हुए. जिसमें काफी उत्साह का माहौल देखा गया.

Jharkhand State School Athletics
प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 31, 2025 at 8:33 PM IST

रांची: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के तत्वावधान में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित खेलो झारखंड राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025-26 के दूसरे दिन बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, मोरहाबादी में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था. ठंडी हवाओं के बीच बालक-बालिका खिलाड़ियों ने अपनी रफ्तार और जज्बे से दर्शकों का दिल जीत लिया.

प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों के बीच ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में रोमांचक मुकाबले हुए. प्रतिभागियों ने खेल भावना और अनुशासन का ऐसा परिचय दिया कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा.

अंडर-14 वर्ग में 100 मीटर दौड़ में बालक वर्ग के अंकित कुमार सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कामदेव मरांडी द्वितीय और संतोष मुर्मू तृतीय रहे. 400 मीटर में सुशांत उरांव ने पहला स्थान हासिल किया. बालिका वर्ग में 100 मीटर में अनुष्का तिर्की विजेता रहीं, जबकि 400 मीटर में सोनी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता.

अंडर-17 वर्ग में 100 मीटर बालक दौड़ में अनित उरांव ने बाजी मारी, जबकि प्रमा हंसदा और सरवन सिंह क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. 400 मीटर दौड़ में जगदीप उरांव ने स्वर्ण, विशाल कुमार ने रजत और रवि उरांव ने कांस्य जीता. ऊंची कूद में रंजन राज मरांडी ने शानदार छलांग लगाते हुए पहला स्थान पाया. गोला फेंक में मो. आमिर रिजवान विजेता बने. बालिका वर्ग में दशमी कांडुलना ने 100 मीटर में स्वर्ण जीता, जबकि मधु कुमारी ने 400 मीटर में बाजी मारी. ऊंची कूद में पिंकी लकड़ा और गोला फेंक में रामी कुमारी ने पहला स्थान प्राप्त किया.

अंडर-19 वर्ग के खिलाड़ियों ने भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया. 100 मीटर दौड़ में निशांत भगत प्रथम, नीरज कुमार द्वितीय और विक्रम यादव तृतीय रहे. 400 मीटर दौड़ में आकाशदीप किंडो ने स्वर्ण पदक हासिल किया. गोला फेंक में छोटू रजक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया.

बालिका वर्ग में पुतुल वास्की ने 100 मीटर में, जबकि पूनम कुमारी ने 400 मीटर में पहला स्थान प्राप्त किया. गोला फेंक में सपना कुमारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. विजेता खिलाड़ियों को राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग एवं राज्य खेल कोषांग के सदस्यों ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया. इस दौरान पूरे परिसर में उत्साह और उमंग का वातावरण बना रहा. दर्शकों ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर तालियों की गूंज से उनका उत्साह बढ़ाया.

राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी स्कूली प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है. खेलो झारखंड जैसे आयोजन विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ अनुशासन और आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं.

प्रतियोगिता स्थल पर पूरे दिन रोमांच और उत्साह का माहौल बना रहा. हर दौड़, हर छलांग और हर थ्रो में झारखंड के उभरते एथलीटों की मेहनत और लगन झलकती दिखी.

