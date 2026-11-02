16वीं झारखंड राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग में रांची का दबदबा, बनी ओवरऑल चैंपियन
रांची में 16वीं झारखंड राज्य रोलर स्केटिंग, स्केटबोर्डिंग एवं आर्टिस्टिक प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 6:32 AM IST
रांची: राजधानी में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य रोलर स्केटिंग, स्केटबोर्डिंग एवं आर्टिस्टिक प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ. प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रांची की टीम ने सर्वाधिक अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. वहीं धनबाद की टीम दूसरे स्थान पर रही. हजारीबाग को तीसरा और पलामू को चौथा स्थान मिला.
विजेता और उप विजेता खिलाड़ी सम्मानित
समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक जॉर्ज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया. खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में स्केटिंग जैसे खेलों के प्रति युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है. खेल न केवल अनुशासन सिखाते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि अभिषेक कुमार, विकास सिंह, संघ के अध्यक्ष सुमित शर्मा सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे.
स्केटर्स का बेहतरीन प्रदर्शन
संघ के अध्यक्ष सुमित शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्यभर से आए स्केटर्स ने गति और कलात्मक कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर चयनित खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे. कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रतियोगिता का औपचारिक समापन हुआ.
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