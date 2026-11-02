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16वीं झारखंड राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग में रांची का दबदबा, बनी ओवरऑल चैंपियन

स्केटिंग करते खिलाड़ी ( ETV BHARAT )

रांची: राजधानी में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य रोलर स्केटिंग, स्केटबोर्डिंग एवं आर्टिस्टिक प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ. प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रांची की टीम ने सर्वाधिक अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. वहीं धनबाद की टीम दूसरे स्थान पर रही. हजारीबाग को तीसरा और पलामू को चौथा स्थान मिला.

विजेता और उप विजेता खिलाड़ी सम्मानित