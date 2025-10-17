ETV Bharat / sports

5वीं इंडियन ओपन अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का कमाल, सदानंद और रौशन ने जीता रजत पदक

झारखंड के सदानंद और रौशन ने 5वीं इंडियन ओपन अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदत हासिल किया है.

Jharkhand Sadanand and Roshan
झारखंड के खिलाड़ी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 7:10 PM IST

रांची: तेलंगाना के हनमकोंडा, वारंगल स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली और तेलंगाना एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रतियोगिता 15 से 18 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें देशभर से शीर्ष स्तर के युवा एथलीट भाग ले रहे हैं.

प्रतियोगिता के दूसरे दिन झारखंड के सदानंद कुमार और रौशन कुमार ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दो रजत पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया. हजारीबाग जिले के प्रतिभावान धावक सदानंद कुमार ने 100 मीटर दौड़ में 10.56 सेकंड का प्रभावशाली समय दर्ज करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया. पूरे इवेंट में सदानंद का प्रदर्शन बेहद संतुलित और ऊर्जावान रहा. उनकी स्पीड और शुरुआती रिएक्शन टाइम ने दर्शकों का ध्यान खींचा.

वहीं, बोकारो की भाटिया अकादमी के पूर्व प्रशिक्षु रौशन कुमार ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में 1 घंटा 28 मिनट 13 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया. प्रतियोगिता में रौशन ने पूरे रेस के दौरान शानदार लय और सहनशक्ति का प्रदर्शन किया. यह रौशन के करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा.

इन दोनों एथलीटों की सफलता पर पूरे राज्य के खेल जगत में हर्ष की लहर दौड़ गई है. झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य के युवा एथलीट लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. सरकार इनके प्रशिक्षण और सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है.

खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, झारखंड एथलेटिक्स संघ की प्लानिंग कमिटी के चेयरमैन डॉ. मधुकांत पाठक, जे.ए.ए. अध्यक्ष सी.डी. सिंह, सचिव एस.के. पांडे, वरिष्ठ पदाधिकारी प्रभाकर वर्मा, अजीत साहू, कोच विनोद सिंह, आशु भाटिया, अरविंद कुमार, बिनोद कुमार, योगेश यादव एवं प्रभात तिवारी ने भी राज्य के दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की.

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि झारखंड में एथलेटिक्स की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं. राज्य के विभिन्न जिलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभरकर सामने आ रहे हैं, जिन्हें सही दिशा और प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता दिलाई जा सकती है.

इस उपलब्धि से झारखंड एथलेटिक्स संघ का मनोबल और ऊंचा हुआ है. आने वाले आयोजनों में राज्य के एथलीट और अधिक पदक जीतकर झारखंड को नई पहचान दिलाएंगे. ऐसी उम्मीद सभी ने जताई.

