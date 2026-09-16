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एशियन गेम्स 2026ः भारत रोइंग टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे झारखंड के जसविंदर सिंह

जापान में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में जसविंदर सिंह भारतीय रोइंग टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

ASIAN GAMES 2026
रोवर जसविंदर सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2026 at 1:36 PM IST

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रांची: झारखंड के रोवर जसविंदर सिंह का चयन 20वें एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय रोइंग दल (नाविक) में हुआ है. जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में जसविंदर भारत की ओर से रोइंग स्पर्धा में हिस्सा लेंगे. वह पुरुष वर्ग की मेंस फोर्स स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. रोइंग की स्पर्धाएं 20 से 24 सितंबर तक जापान के नागारागावा इंटरनेशनल रेगाटा कोर्स, कैजू में आयोजित होंगी.

2019 की राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता

जसविंदर सिंह ने वर्ष 2019 में रोइंग की शुरुआत की थी. उन्होंने पतरातू डैम में अपने कोच रंजीत सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू किया. रोइंग में कदम रखने के उसी वर्ष उन्होंने 2019 की राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में पुरुष जोड़ी स्पर्धा में साथी रोवर लखवीर सिंह के साथ कांस्य पदक जीता था.

बेहतर प्रदर्शन के चलते भारतीय दल में जगह मिली

इसके बाद जसविंदर ने पुणे स्थित राष्ट्रीय टीम प्रशिक्षण शिविर यानी आर्मी रोइंग नोड में प्रशिक्षण लिया. वह पिछले एक वर्ष से इस शिविर में अभ्यास कर रहे हैं. प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अपनी तकनीक और प्रदर्शन को बेहतर किया, जिसके बाद अब उन्हें भारतीय दल में जगह मिली है.

जसविंदर सिंह ने कहा, भारत की ओर से एशियाई खेलों में प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व का पल है. इस मुकाम तक पहुंचने में मेरे कोच, परिवार और साथियों का बड़ा योगदान रहा है. मैं जापान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा और देश के साथ-साथ झारखंड का नाम भी रोशन करूंगा.

झारखंड अंतरराष्ट्रीय स्तर के रोवर तैयार कर रहा हैः झारखंड रोइंग एसोसिएशन

जसविंदर के चयन पर झारखंड रोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार और महासचिव प्रीति रानी सिंह ने खुशी जताई और उन्हें शुभकामनाएं दीं. एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि जल क्रीड़ाओं के लिए संसाधन सीमित होने के बावजूद झारखंड लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर के रोवर तैयार कर रहा है.

एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने कहा कि भारत ने रोइंग में मजबूत प्रदर्शन की परंपरा बनाई है और उम्मीद है कि इन एशियाई खेलों में भी भारतीय रोवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि इस अभियान में झारखंड का योगदान एक बार फिर सामने आएगा.

झारखंड रोइंग एसोसिएशन ने शुभकामनाएं दीं

झारखंड रोइंग एसोसिएशन के अजय अग्रवाल, बंदना सिंह, पुष्पा सिंह, गौरव समेत कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों ने भी जसविंदर सिंह को एशियाई खेलों के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

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