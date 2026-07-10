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चोट के बावजूद पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने जीता गोल्ड, ऑल इंडिया ओपन नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड का उम्दा प्रदर्शन

युवा जिम्नास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य ( Etv Bharat )