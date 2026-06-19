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12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप: झारखंड के आरव-नूर ने बढ़ाई चमक

रांचीः राजधानी रांची में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है.

इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी राज्य के स्केटर्स ने अपनी प्रतिभा का दम दिखाते हुए एक स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया. खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत झारखंड की कुल पदक संख्या अब 12 पहुंच गई है. जिससे राज्य का दबदबा प्रतियोगिता में और मजबूत हो गया है.

चैंपियनशिप के तीसरे दिन झारखंड के उभरते स्केटर आरव यादव ने ट्रैक पर शानदार गति और संतुलन का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया. आरव ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया. वहीं हजारीबाग के प्रतिभाशाली स्केटर नूर आलम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया. नूर ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच शानदार स्केटिंग कर सिल्वर मेडल जीतकर झारखंड के पदक खाते में एक और उपलब्धि जोड़ दी.

तीसरे दिन मिले इन दो पदकों के साथ झारखंड की कुल पदक संख्या 12 हो गई है. अब तक राज्य के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. लगातार मिल रही सफलताओं ने झारखंड को पदक तालिका में प्रमुख दावेदारों में शामिल कर दिया है.

संगठन के सचिव सुमित शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर की इस स्पर्धा में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. इसके बावजूद झारखंड के खिलाड़ी लगातार पोडियम तक पहुंच रहे हैं. खिलाड़ियों के प्रदर्शन से न सिर्फ खेल प्रेमियों में उत्साह है, बल्कि प्रशिक्षकों और अभिभावकों में भी खुशी का माहौल है.