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National School Games: राष्ट्रीय टीम में एंट्री की जंग शुरू, 797 खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में झोंकी पूरी ताकत

चयन परीक्षण में शामिल खिलाड़ी ( Etv Bharat )