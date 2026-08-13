National School Games: राष्ट्रीय टीम में एंट्री की जंग शुरू, 797 खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में झोंकी पूरी ताकत
राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026 चयन प्रक्रिया में कुल 797 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.
Published : August 13, 2026 at 9:18 AM IST
रांची: 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 में झारखंड की ओर से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् (JEPC), रांची की ओर से आयोजित चयन प्रक्रिया में पहले दिन विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, फिटनेस और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया.
नौ खेलों में खिलाड़ियों का चयन परीक्षण
अलग-अलग खेल स्थलों पर आयोजित चयन प्रक्रिया में कुल 797 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. बुधवार को नौ खेलों में खिलाड़ियों का चयन परीक्षण हुआ. इनमें कुश्ती फ्री स्टाइल में सबसे अधिक 167 खिलाड़ियों ने भाग लिया. वहीं, कुश्ती ग्रीको रोमन में 46, टेबल टेनिस में 91, योग में 178, जिम्नास्टिक में 41, सॉफ्टबॉल में 35, भारोत्तोलन में 37, बास्केटबॉल में 128 और तैराकी में 74 खिलाड़ी शामिल हुए. कुल प्रतिभागियों में 479 बालक और 318 बालिका खिलाड़ी रहीं.
चयन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न खेल स्थलों पर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका पाने के लिए खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी. कुश्ती के अखाड़े में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया तो टेबल टेनिस में तकनीक और तेजी का प्रदर्शन देखने को मिला. योग और जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता तथा संतुलन की परीक्षा हुई.
झारखंड की मजबूत टीम तैयार करना है: JEPC अधिकारी
वहीं, बास्केटबॉल और सॉफ्टबॉल में टीम गेम के साथ व्यक्तिगत कौशल को भी परखा गया. तैराकी में खिलाड़ियों ने अपनी गति और फिटनेस का प्रदर्शन किया. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् के कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग ने बताया कि राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया का उद्देश्य प्रतिभाशाली स्कूली खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड की मजबूत टीम तैयार करना है.
उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुसार पारदर्शी तरीके से की जा रही है. खिलाड़ियों के खेल कौशल, तकनीकी दक्षता, फिटनेस, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी चयन प्रक्रिया में शामिल होने पहुंचे हैं. यह प्रक्रिया खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा साबित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का महत्वपूर्ण अवसर है. चयनित खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा.
चयन प्रक्रिया का अगला चरण
चयन प्रक्रिया का अगला चरण 13 अगस्त 2026 को रांची के खेलगांव स्थित विभिन्न स्टेडियम में अलग-अलग खेलों के लिए चयन परीक्षण आयोजित किया जाएगा. इसमें बास्केटबॉल बालक, खो-खो, गतका, कुश्ती बालिका, नेटबॉल, सेपक टेकरा और बैडमिंटन बालक के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.
इसके लिए संबंधित खेलों के खिलाड़ियों में भी उत्साह देखा जा रहा है. JEPC की ओर से आयोजित यह चयन प्रक्रिया स्कूली स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर झारखंड की टीम का चयन किया जाएगा, जो 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी.
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