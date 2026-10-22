एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में झारखंड के तीन खिलाड़ी दिखाएंगे दम, 26 से 29 अक्टूबर तक चेन्नई में होगा मुकाबला
चेन्नई में होने वाली एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में रांची के तीन खिलाड़ियों को चुना गया है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : October 22, 2026 at 11:36 AM IST
रांची: चेन्नई में 26 से 29 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में झारखंड के तीन खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. इनमें रांची के ऋषि राज, आदर्श राज (बॉलर, आलराउंडर) और राहुल कुमार (मिडिल ऑर्डर बैट्समैन) शामिल हैं. तीनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य के खेल जगत में उत्साह है. अब इन खिलाड़ियों के सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर देश और झारखंड का नाम रोशन करने की चुनौती होगी.
तमिलनाडु के चेन्नई में होने वाली इस चैंपियनशिप का आयोजन टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है. प्रतियोगिता में एशिया के 12 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी. इनमें भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बहरीन, भूटान, थाईलैंड, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, सिंगापुर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की टीमें शामिल हैं. विभिन्न देशों की टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.
झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव इमरान अहमद लारी के माध्यम से यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारतीय टीम में झारखंड के तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है. तीनों खिलाड़ी रांची जिले के रहने वाले हैं.
एसोसिएशन ने दी शुभकामनाएं
भारतीय टीम में झारखंड के खिलाड़ियों के चयन पर झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने खुशी जताई है. एसोसिएशन की ओर से ऋषि राज, आदर्श राज और राहुल कुमार को चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं. खिलाड़ियों से उम्मीद जताई गई है कि वे अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाएंगे.