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एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में झारखंड के तीन खिलाड़ी दिखाएंगे दम, 26 से 29 अक्टूबर तक चेन्नई में होगा मुकाबला

चयनित खिलाड़ी ( Etv Bharat )

रांची: चेन्नई में 26 से 29 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली एशियन टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में झारखंड के तीन खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. इनमें रांची के ऋषि राज, आदर्श राज (बॉलर, आलराउंडर) और राहुल कुमार (मिडिल ऑर्डर बैट्समैन) शामिल हैं. तीनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य के खेल जगत में उत्साह है. अब इन खिलाड़ियों के सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर देश और झारखंड का नाम रोशन करने की चुनौती होगी.

तमिलनाडु के चेन्नई में होने वाली इस चैंपियनशिप का आयोजन टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है. प्रतियोगिता में एशिया के 12 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी. इनमें भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बहरीन, भूटान, थाईलैंड, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, सिंगापुर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की टीमें शामिल हैं. विभिन्न देशों की टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.