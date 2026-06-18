राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप में दिखी रफ्तार की जंग, दूसरे दिन विभिन्न वर्गों में रोमांचक मुकाबले
रांची में आयोजित नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.
Published : June 18, 2026 at 4:41 PM IST
रांची: राजधानी रांची के खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी रफ्तार और कौशल का दम दिखाया.
उद्घाटन के बाद शुरू हुई प्रतिस्पर्धाओं में देश के विभिन्न राज्यों से आए स्केटर्स ने अलग-अलग आयु वर्गों में कड़ी चुनौती पेश की. प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के कई अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी के बीच झारखंड के खिलाड़ियों ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर पदक की उम्मीदों को मजबूत किया है.
दूसरे दिन अंडर-11, अंडर-14, अंडर-17, जूनियर और सीनियर वर्ग की विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया गया. ट्रैक पर उतरते ही खिलाड़ियों ने बेहतर समय निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी. कई मुकाबलों में जीत-हार का फैसला बेहद मामूली अंतर से हुआ, जिसने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया.
प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे स्केटर्स के बीच रैंकिंग अंक हासिल करने की होड़ भी देखने को मिली, क्योंकि राष्ट्रीय रैंकिंग भविष्य की बड़ी प्रतियोगिताओं के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
मेजबान झारखंड के खिलाड़ियों ने भी घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए कई स्पर्धाओं में मजबूत दावेदारी पेश की. राज्य के कोच और खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि आने वाले मुकाबलों में झारखंड के खिलाड़ी पदक तालिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.
प्रतियोगिता में भाग ले रहे युवा स्केटर्स के प्रदर्शन ने यह भी संकेत दिया कि राज्य में रोलर स्केटिंग का आधार लगातार मजबूत हो रहा है. प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे एक खिलाड़ी ने कहा, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हर सेकेंड महत्वपूर्ण होता है. यहां देश के बेहतरीन स्केटर्स मौजूद हैं, इसलिए रणनीति और गति दोनों पर बराबर ध्यान देना पड़ता है. हमारा लक्ष्य सिर्फ रेस पूरी करना नहीं, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकालना है.
एक कोच ने बताया, आज की स्केटिंग केवल गति का खेल नहीं रह गई है. खिलाड़ियों को तकनीक, संतुलन, स्टैमिना और रेस मैनेजमेंट पर लगातार काम करना पड़ता है. इस तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों को सीखने का बड़ा अवसर देती हैं.
आयोजन समिति के पदाधिकारी सुमित शर्मा ने कहा, रांची में इतने बड़े स्तर की प्रतियोगिता का सफल आयोजन झारखंड के लिए गर्व की बात है. देशभर से आए खिलाड़ियों को यहां बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इससे राज्य में स्केटिंग को और बढ़ावा मिलेगा तथा नए खिलाड़ी इस खेल की ओर आकर्षित होंगे.
प्रतियोगिता के आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण स्पर्धाएं शेष हैं, जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. ऐसे में स्केटिंग स्टेडियम में रफ्तार की यह जंग और भी रोमांचक होने की उम्मीद है.
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