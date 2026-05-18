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ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम घोषित, झारखंड की तीन खिलाड़ी शामिल : सलीमा टेटे की कप्तानी में खेलेगी टीम

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा हो गई. जिसमें झारखंड की तीन खिलाड़ियों को मौका मिला है.

Indian womens hockey team
भारतीय महिला हॉकी टीम (फोटो - हॉकी झारखंड)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 18, 2026 at 4:46 PM IST

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रांची: हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में झारखंड की तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है. झारखंड की स्टार खिलाड़ी सलीमा टेटे को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग भी टीम का हिस्सा बनी हैं. राज्य की तीन खिलाड़ियों के चयन से झारखंड में खेल प्रेमियों और हॉकी जगत में खुशी का माहौल है.

भारतीय महिला हॉकी टीम 26 से 30 मई तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में चार मैचों की सीरीज खेलेगी. यह दौरा जून में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले एफआईएच हॉकी महिला नेशंस कप 2025-26 की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. टीम इस दौरे पर 26, 27, 29 और 30 मई को मुकाबले खेलेगी.

जानकारी देते हॉकी झारखंड के महासचिव (Etv Bharat)

झारखंड की सलीमा टेटे लगातार भारतीय महिला हॉकी टीम की अहम खिलाड़ी रही हैं. अपनी तेज रफ्तार, बेहतरीन फिटनेस और आक्रामक खेल शैली के कारण उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान बनाई है. सलीमा 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रह चुकी हैं. अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम की कप्तानी सौंपना उनके शानदार प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता का बड़ा प्रमाण माना जा रहा है.

Indian womens hockey team
भारतीय महिला हॉकी टीम (फोटो - हॉकी झारखंड)

वहीं निक्की प्रधान भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी डिफेंडर हैं. वह लंबे समय से टीम का हिस्सा रही हैं और कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. खूंटी की रहने वाली निक्की अपनी मजबूत डिफेंस और संयमित खेल के लिए जानी जाती हैं. दूसरी ओर, दीपिका सोरेंग ने भी हाल के वर्षों में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है. मिडफील्ड में उनकी सक्रियता और तेज खेल टीम के लिए अहम मानी जा रही है.

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भारतीय महिला हॉकी टीम (फोटो - हॉकी झारखंड)

भारतीय टीम इस दौरे पर अर्जेंटीना दौरे में अच्छे प्रदर्शन के बाद उतर रही है, जहां टीम ने चार मैचों की सीरीज में दो मुकाबलों में जीत हासिल की थी. इसके बाद से टीम साई बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में लगातार अभ्यास कर रही है. टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, ताकि भविष्य के लिए मजबूत टीम तैयार की जा सके.

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भारतीय महिला हॉकी टीम (फोटो - हॉकी झारखंड)

हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि झारखंड की बेटियां लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि सलीमा टेटे को कप्तानी मिलना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है. साथ ही निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग का चयन यह साबित करता है कि झारखंड हॉकी प्रतिभाओं की मजबूत धरती बन चुका है. उन्होंने उम्मीद जताई कि तीनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे में शानदार प्रदर्शन कर भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

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