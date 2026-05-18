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ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम घोषित, झारखंड की तीन खिलाड़ी शामिल : सलीमा टेटे की कप्तानी में खेलेगी टीम

भारतीय महिला हॉकी टीम ( फोटो - हॉकी झारखंड )