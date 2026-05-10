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एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल चैंपियनशिप में झारखंड का उम्दा प्रदर्शन, खिलाड़ियों ने बढ़ाया राष्ट्रीय स्तर पर मान

झारखंड के खिलाड़ियों ने एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान बनाई है.

Jharkhand players in championship
चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ी (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 10, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
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रांची: एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. पहली बार झारखंड के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में पदक जीतकर नई पहचान बनाई है. खिलाड़ियों की उपलब्धि से खेल प्रेमियों और राज्यवासियों में खुशी का माहौल है.

एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल कपल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल

नेशनल चैंपियनशिप में विकास कुमार गोप और कुमारी ऋष्टि राज की जोड़ी ने एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल कपल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया है. दोनों खिलाड़ियों के बेहतरीन तालमेल, संतुलन और प्रस्तुति ने निर्णायकों को प्रभावित किया. वहीं मोनिका धनवार और अलेक्जेंडर की जोड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया.

चारों ओर खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना

इसके अलावा झारखंड गर्ल्स ग्रुप ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता. टीम में शामिल खिलाड़ियों में चंदा कुमारी, कुमारी ऋष्टि राज, सपना कुमारी, दशमी कुमारी, करिश्मा कुमारी, मोनिका धनवार, लतिका चंद्रा नायक, मुस्कान गुप्ता, मुस्कान रजक और रिया कुमारी शामिल रही. खिलाड़ियों के प्रदर्शन की हर ओर सराहना हो रही है.

एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर सभी प्रतिभागियों का चयन एशियन चैंपियनशिप के लिए किया गया. एशियन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ, जिसमें 11 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया.

मजबूत उपस्थिति दर्ज

एशियन चैंपियनशिप में विकास कुमार गोप और कुमारी ऋष्टि राज की जोड़ी ने चौथा स्थान हासिल किया. हालांकि वे पदक से थोड़ा दूर रह गए लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका प्रदर्शन काफी सराहनीय माना जा रहा है. पहली बार झारखंड के खिलाड़ियों ने एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल जैसे खेल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

सीमित संसाधनों के बावजूद खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन

इस उपलब्धि का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत के साथ-साथ उनके कोच विकास कुमार गोप और टीम मैनेजर स्वीटी कुमारी को भी दिया जा रहा है. वरिष्ठ खिलाड़ी विकास कुमार गोप ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद खिलाड़ियों ने कठिन मेहनत और अनुशासन के बल पर यह सफलता हासिल की है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में झारखंड के खिलाड़ी इस खेल में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

झारखंड के लिए गर्व का क्षण

झारखंड के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने इस सफलता को झारखंड के लिए गर्व का क्षण बताया है. खिलाड़ियों की उपलब्धि से राज्य में एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल खेल को नई पहचान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

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